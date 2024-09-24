柯P金流曝光 吳靜怡：所有裁決者都是柯本尊

前台北市長柯文哲任內北投士林科技園區（北士科）T17、T18設定地上權案，遭質疑圖利新光人壽。媒體人吳靜怡引述媒體消息指出，北士科案被質疑透過程序修改後賤租，當時正是柯文哲親自召開會議，直接由柯文哲拍板定案。（資料照）

2024/09/24 07:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內北投士林科技園區（北士科）T17、T18設定地上權案，遭質疑圖利新光人壽。媒體人吳靜怡今上午發文引述媒體消息指出，北士科案被質疑透過程序修改後賤租，當時正是柯文哲親自召開會議，直接由柯文哲拍板定案。她也質疑柯文哲先前將所有「金流」問題全部推給自己50年交情的老同學，但實際上真正裁決「黨部、競總、木可公關、智庫、基金會」金流的「無影手就是柯文哲本尊」！質疑柯文哲「喬案又不錄音」，民眾黨是否裝傻配合演出？

柯文哲在市長任內將北士科「T17、T18」地上權以低價標給民眾黨前立委吳欣盈家族「新光人壽」，還拍板「免提投資計畫」，被質疑圖利。台北市議會跨黨派議員成立調查專案小組，將於議會開議送大會討論，也建請送監察院、台北地檢署、廉政署。調查小組召集人張斯綱評論此案「政策搖擺，招標放水」、「規劃與需求脫節，特定財團發大財」。

吳靜怡今上午在臉書發文指出，北士科案被質疑透過程序修改後賤租，當時下決定的並非公務員，她表示根據媒體消息指出，柯文哲在2021年3月3日親自召開會議，沒有錄音、錄影，直接由柯文哲拍板定案，把台北市北投士林科技產業園區一拆為三，讓原本僅限生技醫療相關廠商才能投標的規定，修改成「不限產業類別」。對此她質疑「這背後到底是因事設人，還是因人設事圖利財團，民眾黨應該要說明清楚」。

吳靜怡也指出，柯文哲在北士科案引起討論時，一開始批蔣萬安「不懂」又緊咬著「老公務員」態度相當惡劣，而黃珊珊在今年四月也是頻頻出來辯護，「我想這案子，一定也是黃懂！」吳靜怡也強調，「目前累積五大案，其中，幾案是不是都透過『搖擺』的標案修正方向，總是這麼巧就剛剛好到柯友友的財團手上呢？從北士科到魚果市場，都要好好調查」。

吳靜怡也質疑，柯文哲的記者會就是謊言滿滿的佈道大會，所有「金流」問題全部推給自己50年交情的老同學，洋洋灑灑的寫出自己「識人不清」。但事實上真正裁決「黨部、競總、木可公關、智庫、基金會」金流的無影手，就是柯文哲本尊！吳靜怡也指出「整個民眾黨是不是集體裝傻配合演出，為了隱匿案情」。

吳靜怡表示，「一邊嫌民眾黨花太多錢，一邊又看豪宅買商辦；一邊批評藍綠跟媒體的關係，一邊又要民眾黨直接對媒體入金；一邊大喊公開透明，一邊喬案又不錄音！」、「京華城案是拿著都委會等機制的皮，刻意包著柯文哲直接下令的行為，但北士科這案子赤裸裸沒有包皮了，只要被查到扣上金流，一定比京華城更慘」。吳靜怡也直言「原來柯文哲是習慣自己來的搖擺男子，從管金子到喬案子」。

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