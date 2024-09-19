立院新會期藍營推17項優先議案 包括讓核電廠延役修法

國民黨今（19）日舉行立法實務研討會，立法院長韓國瑜（右）致詞時表示，希望藍委警惕自己，基層的中間選民跟藍軍對國民黨都是有所不滿，大家要誠實面對這個問題。 （記者劉信德攝）

2024/09/19 17:39

〔記者施曉光／台北報導〕立法院新會期明天開議，國民黨立法實務研討會今日通過立法院國民黨團新會期17項優先推動議案，除了「財政收支劃分法部分條文修正草案」，其中不乏包括讓核電廠延役的「核子反應器設施管制法修正草案」，以及修正大法官「現有總額」定義，可能導致日後憲法法庭難以運作的「憲法訴訟法修正草案」等諸多社會高度爭議性法案。

國民黨團原列優先議案有18項，包括「公職人員選舉罷免法修正草案」，增訂罷免提議及連署應附本人國民身分證正反面影本，並填具身分證發證日期，但因爭議太大，選罷法修正草案被拿掉，最後剩下17項。

藍營版「憲法訴訟法第4條條文修正草案」將大法官「現有總額」的定義，修正為指憲法增修條文第5條所規定的大法官人數，同時「憲法訴訟法第30條及第43條條文修正草案」還提高大法官議決同意門檻；同時，國民黨團還主張推動攸關中天電視台關台權益的「衛星廣播電視法修正草案」，以及處理頻道授權及挹注公視基金爭議的「有線廣播電視法修正草案」。

在「財政收支劃分法修正草案」部分，國民黨主張擴大統籌分配稅款規模，要把精省後中央多拿的15％收入還給地方，所得稅總收入的25％、營業稅收入減除依法提撥的統一發票給獎獎金的全部收入及貨物稅10％，由中央按公式及規定分配直轄市、縣市及鄉鎮市政府。

國民黨主席朱立倫近日多次喊話暫緩實施的「國土計畫法」，國民黨團也將推動修法，要將地方政府主管機關應於全國國土計畫公告實施後，必須公布實施及公告的國土功能分區圖期限，由4年延長為6年。

此外，國民黨團還將優先推動包括鼓勵對政府機關、公司及商業內部違法情事揭弊，以保護揭弊者的「揭弊者保護法草案」；讓警、消、海巡、移民、空勤、航測人員退休所得替代率比照國軍的「警察人員人事條例第35條條文修正草案」；免除80歲以上長者適用巴氏量表的「就業服務法第46條條文修正草案」；中央統一補助65歲以上老人綜合所得稅未達20％者健保費的「老人福利法修正草案」；明定違反黨政軍條款應處罰投資行為人而非廣電事業的「廣播電視法修正草案」；延長租稅優惠期限至118年的「產業創新條例第10條之1條文修正草案」；「114年度中央政府總預算案及前瞻第5期特別預算案」；「消防法部分條文修正草案」，「學生輔導法部分條文修正草案」；「國家通訊傳播委員會組織法第16條條文修正草案」。

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