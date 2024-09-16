朱亞虎親筆信證明蔡壁如促成京華城案？ 王義川曝關鍵在這裡！

蔡壁如表示，對朱亞虎的陳情信沒有印象。（擷取自蔡壁如臉書）

2024/09/16 21:13

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕京華城容積弊案越燒越大，民進黨台北市議員洪健益近日爆料前北市府市長室主任蔡壁如恐涉案，而且可能是「藏鏡人」，今天（16日）更公開威京集團子公司董事長朱亞虎2017年寫給蔡壁如的親筆陳情信，直指蔡壁如聲稱自己不清楚京華城陳情爭議是在說謊，要求她講清楚有沒有親下手諭。民進黨政策會執行長王義川今天表示，這封信是否能揭露蔡壁如就是促成京華城案的人，關鍵在於她看完信後是往上呈送還是問下面的人是什麼狀況。

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洪健益今天公開京華城案被告之一朱亞虎2017年寫給蔡壁如的親筆陳情信，可以看到朱亞虎相當親暱地叫蔡壁如「蔡姊」，再來就是對蔡壁如各種稱讚和自誇，緊接著就是重點，即京華城的案子，朱亞虎直指京華城容積率一案「沒有溝通，上下意見相左而竟不知」，除了建議蔡壁如要解決紛爭及清楚合法保障雙方之權益就一定要召開協調會外，還暗示前都發局長林洲民要出席，否則一定失敗，因為時任副局長意志堅定，絕對不會背書。最後朱亞虎還承諾蔡壁如絕對不會對外說協調會是她安排，這封信的上方，更有一行疑似蔡壁如手寫的「8/3之後約時間」。

這封信曝光後隨即引發外界熱議，王義川今天在政論節目上表示，這封手寫信就是告訴蔡壁如如果要開協調會，有哪些人不能來，第一個就是當時的都發局副局長，朱亞虎明言已經跟副局長聊過，但對方意志堅強，絕不為此案背書；再來就是前副市長林欽榮，因為朱亞虎認為林欽榮不關心這些事，只是想要「虛擲時任」。王義川直言，整封信的重點就是希望蔡壁如促成召開協調會，然後跟蔡壁如分析哪些人要出席、哪些人來了會壞事。

王義川接著說，這封信是不是真的能夠證明就是蔡壁如促成這件事，關鍵在於她收到這封信後下一步採取的動作。曾任台中市府交通局長的王義川以其經驗指出，收到陳情信後通常會往下交給科長、股長，詢問到底是什麼狀況；但如果是往上呈送，就是有心要促成此事，「我這樣講，如果你收到這個然後跑去跟柯文哲講這事，就代表你要促成；如果你是往下找林洲民、找下面的人來問，那這件事你就只是要了解，不一定想促成。」

洪健益今天公開京華城案被告之一朱亞虎2017年寫給蔡壁如的親筆陳情信。（記者方賓照攝）

洪健益今天公開京華城案被告之一朱亞虎2017年寫給蔡壁如的親筆陳情信。（圖翻攝自洪健益臉書）

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