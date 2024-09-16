保母夥胞妹虐死男童剴剴 北院命再押兩個月

保母劉彩萱（灰衣者）與胞妹劉若琳涉虐死男童剴剴，北院今裁定劉姓姊妹繼續羈押禁見兩個月。（資料照）

2024/09/16 09:55

〔記者溫于德／台北報導〕保母劉彩萱與胞妹劉若琳，對未滿一歲的男童剴剴施虐，導致剴剴長期營養不良、缺血和感染而離世；檢方依最重可處無期徒刑的凌虐兒童妨害身心發展致死等3罪，起訴姊妹。台北地院本月2日開庭審理姊妹是否有延押的必要，並於今日裁定均延長羈押禁見兩個月。

保母劉彩萱與其妹劉若琳，涉重複使用爬滿蟑螂的紙杯，每天只餵剴剴一餐「未加熱的泥狀廚餘」，還趕到陽台逼令「裸體站睡」，致剴剴長期營養不良、缺血和感染而殞命，今年4月18日依刑法凌虐兒童妨害身心發展致死、私行拘禁致死、傷害致死3罪起訴兩女，由北院持續審理中。

本月2日北院就這對姊妹是否延押必要開庭審理，公訴檢察官林于湄請法官審酌劉彩萱有串滅證的情況，且全案仍待調查證據，犯重罪更有逃亡之虞，請求繼續羈押禁見；檢察官黃振城也說，劉彩萱的丈夫未來可能被傳喚到庭作證，在無法排除會勾串的前提下，羈押同時也應命劉彩萱禁見。

劉彩萱則透過律師指出，她的大女兒已辭掉原本在中國的工作，也無租屋處，代表劉彩萱沒有逃亡的理由；劉若琳的律師說，檢方始終沒有具體說明會串滅證的內容為何，以及這些內容是否會影響本案，況相關證人均已具結，代表沒有串證的可能。

北院今做出裁定，仍命劉姓姊妹自本月18日起延長羈押禁見兩個月。

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