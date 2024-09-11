華航「世界之最」雲端跑馬拉松 上傳跑步資料可抽機票

華航推「世界之最」雲端跑，完成任務可抽機票。（華航提供）

2024/09/11 11:36

〔記者蔡昀容／台北報導〕首屆「華航馬拉松」星光夜跑10月12日開跑。中華航空今（11日）表示，配合馬拉松，推出「世界之最雲端跑馬拉松」線上活動，替馬拉松暖身，即日起至10月11日使用手機 App 上傳日常跑步紀錄資料，完成任務即可來回機票。

華航表示，「世界之最雲端跑馬拉松」線上活動，將全球5個特色馬拉松以闖關遊戲呈現，囊括「最新」零塑膠永續概念的帛琉馬拉松、「最壯觀」的東京富士五湖超級馬拉松、「最文藝」具歷史古城風情的布拉格馬拉松、「最具公益慈善性」的倫敦馬拉松及「最大規模」的紐約馬拉松。

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華航說明，遊戲以台北飛往5大馬拉松航點的飛行哩程數設計關卡，民眾只要透過 Garmin、MapMyRun 及 Strava 等常見的跑步紀錄 App，完成綁定且上傳資料，即可累計跑步公里數或天數，獲得抽獎票數，獎項包含帛琉、東京、布拉格、倫敦及紐約經濟艙來回機票；分享活動於個人社群平台還有機會獲得裝備後背包，跑越多中獎機率越高，歡迎大家共襄盛舉。

10月12日的實體「華航馬拉松」星光夜跑，結合音樂與市集，營造運動嘉年華風格，預估有近萬人聚集台北大佳河濱公園開跑。

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