民視主播李慧芝將接任行政院發言人 卓榮泰回應了

行政院長卓榮泰11日出席2024年亞洲選舉官署協會會員大會開幕式。（記者張嘉明攝）

2024/09/11 11:27

〔記者李文馨／台北報導〕行政院前發言人陳世凱日前接任交通部長，據悉，有關行政院發言人一職，高層徵詢民視主播李慧芝出任發言人。行政院長卓榮泰今（11）日出席2024年亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會開幕典禮，會前被媒體堵訪時表示，「你們都很熟。」

前交通部長李孟諺日前請辭，陳世凱接任交通部長，行政院副發言人謝子涵暫時代理發言人職缺。卓榮泰今上午出席AAEA會員大會的開幕典禮，入場前被媒體問及行政院發言人人選，他表示，「你們都很熟」，隨即走入會場。

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根據民視新聞網資料，李慧芝是政大外交系教授李登科的女兒，年幼的李慧芝隨父親派駐海外，小學之前在沙烏地阿拉伯就讀美語學校，隨後回台完成國中、高中學業，在政大哲學系拿到學士學位後，前往英國倫敦大學金匠學院攻讀傳播碩士。

針對行政院發言人一職，行政院長卓榮泰（左）今（11）日出席AAEA會員大會前被媒體堵訪時表示，「你們都很熟。」（記者張嘉明攝）

行政院長卓榮泰（右1）今（11）日出席AAEA會員大會前被媒體堵訪。（記者李文馨攝）

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