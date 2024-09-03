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民眾黨團推廢考監修憲 監院人事、財產申報費以外預算全砍

台灣民眾黨立法院黨團第11屆第2會期優先法案記者會，黨團總召黃國昌宣布，民眾黨團將提出修憲案廢除考試院、監察院。（記者陳逸寬攝）

台灣民眾黨立法院黨團第11屆第2會期優先法案記者會，黨團總召黃國昌宣布，民眾黨團將提出修憲案廢除考試院、監察院。（記者陳逸寬攝）

2024/09/03 12:13

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨立法院黨團今（3）日召開記者會宣布第11屆第2會期優先法案。黨團總召黃國昌宣布，民眾黨團將提出修憲案廢除考試院、監察院；立委張啓楷補充，新會期將雙管齊下，除了修憲廢監院，也將「全砍」監院，除了基本人事費及財產申報以外的費用。

黃國昌表示，民眾黨團主張儘速開議，上週五已將要求召開黨團協商的通知送交立法院長韓國瑜，若各黨團無法達成共識，就按照新通過的「立法院職權行使法」，各自提出議事日程草案，交由談話會表決處理，希望民進黨立法院黨團負起責任，清楚的講明白民進黨打算何時開議，給全體國人清楚的交代。

黃國昌指出，民眾黨將推動修憲案廢除考監，特別是監察院是廢物院這件事情已經是全民共識，民進黨喊了20、30年到底要不要廢除監察院，應該跟人民說請楚講明白，民眾黨團認為該做的事情會積極推動。

張啓楷表示，監察院明年編列10億9千萬餘元，「監察院已變成廢物院，對得起台灣人民嗎？」他說，新會期將雙管齊下，第一，提出廢除監察院修憲案，第二，砍掉監察院不必要預算，也就是除了監院基本人事費及財產申報費，其他的預算全砍。

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