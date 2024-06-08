教師資格考6/16登場 1萬377人報名比去年多626人

高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試將於6月16日舉行，教育部政次張廖萬堅（右）和師藝司司長武曉霞（左）今天送試題人員入闈，9天之後啟闈。 （擷取自張廖萬堅臉書）

2024/06/08 17:30

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化浪潮下，懷抱教師夢的人數不減反增。高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試將於6月16日舉行，根據主責的台灣師範大學試務單位統計，今年度考試共計有1萬377人完成報名，比去年9751人再增加626人，教育部政次張廖萬堅，這顯示師資生仍相當嚮往教職工作。而教育部也特別為入闈工作人員準備應景的粽子。

應考師資類科包括幼兒園、特殊教育學校（班）、國小、中等學校，考試科目則包括國語文能力測驗（共同科目）、教育理念與實務（中小特幼）、學習者發展與適性輔導（中小特幼）、課程教學與評量（中小特幼）及數學能力測驗（小）。

除了傳統題型選擇題型（基礎題50分）及非選擇題型（基礎題30分），台師大說明，因應108課綱的素養導向，培養師資生以學生為中心之教學能力，以及培養師資生具教學現場問題解決能力，另考綜合題型（素養導向題20分）：著重對真實問題的分析能力，以及對重要理論之評估與問題解決能力，以評分規準取代標準答案，依學生作答品質（思慮廣度與深度、論證品質）擬定評分規準。

今天端午節連假首第一天，政次張廖萬堅及教育部師藝司司長武曉霞主持「教師資格考試」入闈典禮，在台灣師範大學心測中心主任陳柏熹（闈長）、科教中心主任任宗浩帶領下，82位工作人員包括17位組卷委員及4位教育專家等入闈。

張廖萬堅說，入闈團隊在未來9天裡協力合作，務使試題更符合「素養導向評論」的目標，也會給予學校老師們更實質的專業支持，鼓舞老師們更熱情投入。

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