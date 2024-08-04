推雙語教育走出校園 蔣萬安到兒童新樂園與學生英文互動

台北市長蔣萬安4日出席「暑期FUN樂園 共遊雙語ABC」活動，並以史努比造型擔任冰淇淋快閃店店長，用英語跟購買冰淇淋學生對話。（記者朱沛雄攝）

2024/08/04 17:18

〔記者江采蓁／台北報導〕為了鼓勵學生在暑假玩樂之餘，也能增進英語溝通能力，台北市教育局特別設計雙語護照，民眾前往兒童新樂園遊客中心即可免費索取，由陽明高中學生擔任關主，與持有雙語護照的學生們進行實體雙語會話，完成五關挑戰即可獲得抽獎券，市長蔣萬安今（4）日也親自擔任快閃店長與學生英語對話互動並抽出大獎。

蔣萬安今日親自到兒童新樂園擔任關主，戴上可愛玩偶頭套與學生進行英語對話互動，他表示，透過許多模擬情境，孩子們可以在生活中實際運用英語，如買票、買冰淇淋或詢問遊樂設施的方向等情境中，皆能體驗到使用英語的樂趣和實用性。

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蔣萬安也強調，北市今年已有115所國中小學校推動雙語教育，這個活動是為了讓雙語教育走出校園，除在學校中學習雙語，更希望雙語能融入孩子們的日常生活，使用雙語或任何一種語言，都需要大膽且勇敢地去運用，孩子們不必擔心犯錯或文法不正確，只要敢於開口，就是跨出了重要的一步。

教育局為提供學生更完善的雙語學習環境，讓學習場域不再拘泥於學校，與兒童新樂園、陽明高中、士林國小共同推出「暑期 FUN 樂園、共遊雙語 ABC」活動，透過境教提升學生對話能力及開口說的意願；只要民眾前往兒童新樂園遊客中心即可領取雙語護照，由陽明高中學生擔任關主，與持有雙語護照的學生們進行實體雙語會話演練，完成5關挑戰即可獲得抽獎券，蔣萬安今日也抽出幸運學生獲得含腳踏車、桌遊等好禮。

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