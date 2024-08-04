台大醫院急診部主任黃建華 接任北市衛生局長

台大醫院急診醫學部主任黃建華博士出任台北市衛生局局長。（圖由台北市政府提供）

2024/08/04 16:13

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府將有一波人事異動，包括現任衛生局長陳彥元將調任台大醫院醫務秘書兼發言人，衛生局長一職將由現任台大醫院急診醫學部主任黃建華博士出任；媒體事務也增添新血，前年代、民視記者、主播葉向媛接任副發言人。

北市府指出，黃建華是台大臨床醫學研究所博士、台大醫學院急診醫學科以及台大醫院急診醫學部主任，同時也擔任台灣復甦照護學會理事長、台灣急診醫學會學術委員會主任委員、國家科學及技術委員會學科複審委員等職務；以心血管內科專業長年致力於急診醫學領域，曾建立多項台灣首創治療、主持全台跨院研究計畫，改善心跳停止病人長期的預後及復原，近期也投入人工智慧機器學習與醫療服務的結合及管理，獲得傑出資訊人才及國家新創獎肯定。

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台北市政府發言人殷瑋指出，市府希望借重黃建華豐富的醫學經驗，以及將人工智慧應用於醫療的創新經驗，守護市民的心理健康、加強自殺防治、提升長照服務、捍衛食品安全，並提升整體的醫療與衛生服務。

蔣萬安肯定陳彥元任內的服務與貢獻，包括2023年處理本土登革熱群聚案件、國中女生HPV疫苗接種達WHO建議90%目標，今年領先六都、將全市國中男生也納入公費接種；加上近期推動腸病毒疫苗補助。另一方面，全國首例食品中毒致死的寶林茶室案，率衛生局全力稽查，從廚師手上採集的關鍵生物跡證中，檢出邦克列酸，相當於驗證案情與餐廳確有關聯。

此外，北市府團隊其他人事異動包括市場處處長陳庭輝調任北市府技監，市場處處長一職由研考會主秘黃宏光接任；文化局副局長田瑋轉任市府參議；市府參議林士斌接任南港區長，以及中山區長李美麗屆齡退休，由研考會簡任研究員黃鳴鴻接任。在媒體事務上增添新血，前民視記者、主播葉向媛接任副發言人。

殷瑋指出，葉向媛畢業於輔仁大學新聞學系，曾於年代及民視電視台擔任記者與主播，在入職媒體事務組後，協助市府新媒體行銷，未來將以副發言人角色，持續協助強化市政溝通。

前年代、民視記者、主播葉向媛接任台北市政府副發言人。（圖由台北市政府提供）

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