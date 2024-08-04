低氣壓環流明靠近「有望降溫」 專家揭下個颱風可能成形時間點

今天全台都是高溫天氣，各地都可能34度以上，桃園以北、中南部近山區容易有37度以上高溫，戶外活動要補充水分並注意防曬。（記者叢昌瑾攝）

2024/08/04 16:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕這幾天各地大致為晴到多雲的天氣型態，白天高溫炎熱。「天氣風險公司」今天（4日）指出，目前日本南方有個低氣壓環流，預計明天（5日）以後會慢慢移動到台灣東方，炎熱狀況有望緩解，但天氣可能會變不穩定。

天氣風險公司今天在粉專指出，今天受到高壓與偏南風影響，各地大致晴朗穩定，僅台南到屏東山區午後有雷陣雨，入夜後因為天空雲量不多，熱能散失較快，各地低溫約莫在27、28度，感受上不會如此炎熱。

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天氣風險接著表示，目前在日本南方海面有個低氣壓環流，雖然暫時還不至於發展成颱風，但週一以後會慢慢移動到台灣東方近海，台灣附近風場逐漸轉為偏北風，偏北風相對較涼，高溫狀況可望緩解。不過因為低氣壓就在台灣附近，天氣會變得稍微不穩定，各地晴時多雲偶陣雨，山區午後短暫雷陣雨。

該低壓環流預計影響台灣至少約1週時間，週三（7日）低氣壓雖然會離台灣稍微遠一點，但可能引進西南風，西南部7日之後，清晨至上午可能也會有雨，但不會太大。天氣風險最後提醒，大家關心的下一個颱風，可能要等到下週日（11日）以後才有機會在日本東南方海面的遠洋形成，預估對台灣沒有影響。

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