打詐專法立院初審 TikTok須「類落地」否則可罰1億甚至封網

國內詐騙猖獗，行政院長卓榮泰上任後首重打詐，立法院內政委員會初審通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例草案」。（記者李文馨攝）

2024/06/05 20:36

〔記者李文馨／台北報導〕國內詐騙猖獗，行政院長卓榮泰上任後首重打詐，立法院內政委員會今天初審通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例草案」，初審條文要求TikTok等境外大型網路平台「類落地」，在台必須指定法律代表人，違者可罰250萬元以上、1億元以下罰鍰，情節重大者可降低流量甚至限制擷取，形同封網。

內政部長劉世芳說，打詐專法從上游強化金融、電信及網路各面向的防詐作為，課予相關業者防詐義務；下游加重詐欺集團犯嫌刑責及擴大不法利得沒收，以嚴懲詐欺犯罪，同時建構保護詐欺犯罪被害人機制，提供相關協助及損害填補，盼採就源及溯源「雙源齊清」的方向， 與跨部會齊力防詐。

在加重詐欺犯罪刑責部分，初審條文明定，詐騙集團詐騙同一被害人財損達500萬元，將加重處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金；民眾黨團加碼，因犯罪獲利達1億元者，可處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科3億以下罰金。

此外，草案也要求TikTok等具一定規模的網路廣告平台業者「類落地」，若平台業者未在台設置法律代表人，或不配合移除下架詐騙廣告，違者可罰250萬元以上，最重1億元以下罰鍰，情節重大者可降低流量甚至限制擷取。

針對草案規範3人以上假冒政府機關或公務員名義、利用電信網路對公眾散布、運用深偽影音或在國外詐騙機房詐騙國內民眾，可加重其刑2分之1，由於朝野對刑責調整尚無共識，條文也保留送協商。

國民黨立委許宇甄於逐條討論中主張防詐措施納入NFT（ （非同質化代幣），法務部說，由於草案明定的虛擬資產定義與「洗錢防制法」連結，而該法要與國際規範接軌，因此目前還未納入NFT；最後協商不成，有數條與NFT相關法案的條文被保留，待黨團協商討論。

值得注意的是，法案審查過程中，立法院長韓國瑜罕見現身委員會旁聽約30分鐘，過程並未發言。據透露，韓到場是為彰顯對打詐專法的重視，盼藉由實質討論的過程，了解朝野立委對於打詐專法的想法。

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