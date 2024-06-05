上萬公頃「公有非公用」土地遭占用、閒置 監院促6都與國產署改進

監委賴振昌今日指出，截至今年2至3月，6都內遭占用、空閒置的500平方公尺以上公有非公用土地高達1萬628.01公頃，促請財政部國有財產署、各直轄市政府檢討改進。（資料照）

2024/06/05 17:10

〔記者林哲遠／台北報導〕監察委員賴振昌、蔡崇義今日指出，直轄市土地寸土寸金，截至今年2至3月，6都內遭占用、空閒置的500平方公尺以上公有非公用土地，竟高達1萬628.01公頃。監察院財政及經濟、內政及族群委員會今通過2監委調查報告，促請財政部國有財產署、各直轄市政府確實檢討改進。

2監委指出，經函查我國直轄市公有非公用土地量值統計資料後發現，該類土地數量龐多，分布零星遼闊，而主管機關人力有限，且偏重文書管理，實際查勘人員甚少，多仰賴民眾舉發。

經監委調查發現，截至今年2至3月，6都範圍內遭占用、空閒置的500平方公尺以上公有非公用土地高達10,628.01公頃，明顯無法發揮公有土地積極功能，與人民期待有極大落差。公有非公用土地管理機關除加強利用資訊科技，輔助土地管理，確實檢核、有效控管、積極處理遭占用、空閒置的公有非公用土地，更應契合社會發展趨勢及迫切需要，積極盤點整合、統籌調配公有非公用土地，進行前瞻規劃與最適運用。

監委認為，公有非公用土地是珍貴的全民資產，理應配合國家重大政策，進行最有效的運用。按政府為解決社會、經濟弱勢、青年族群與部分中產階級所面臨的居住問題，持續興建社會住宅，然在6都，因產業集中、人口稠密，土地資源競爭激烈，加上以往社會住宅常被視為「鄰避設施」，選址時屢遭強烈民意反對，用地取得尤為不易，以致社會住宅嚴重供不應求。

監委說，為使直轄市公有非公用土地配合國家重要政策進行最有效運用，監院函請國產署及各直轄市政府盤點分析6都範圍內「經管遭占用及空閒置面積500平方公尺以上之公有非公用土地作為社會住宅用地」可行性，但因遭占用及空閒置的住商工公有非公用土地96.9%均集中於國產署所有，地方政府通常無法滿足興辦社會住宅的選址條件。

監委建議，為突破直轄市社會住宅用地取得困難，容易引發在地民意反彈等僵局，政府除持續盤點、積極尋找適合土地興建社會住宅外，更應配合生活圈的統籌規劃，在區域整體開發初期主動預留社會住宅用地，讓社會住宅成為幫助民眾安居樂業、促進地方發展活力的「常態性」基礎設施，避免都會區居住問題持續惡化。

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