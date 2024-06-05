國會擴權法案今送達政院 賴中強建議卓內閣6月14日壓線提覆議

立法院5日將三讀的國會擴權案送至總統府和行政院，賴中強建議卓內閣6月14日壓線提出覆議。（資料照）

2024/06/05 17:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團與民眾黨團倚仗人數優勢，上月28日三讀通過國會擴權案，立院今天（5日）已將相關修法送至總統府和行政院。對此，台灣公民陣線執委賴中強建議卓榮泰內閣等到6月14日壓線提出覆議。

賴中強今透過臉書表示，「藍白二黨強推國會濫權法案，引發20萬人上街抗議。根據立法院官網今天下午公布之資訊，甫經立法院三讀的《修正立法院職權行使法部分條文》與《增訂中華民國刑法第5章之1章名及第141條之1條文》，立法院業於今日發出公文咨請總統公布 （ 台立院議字第1130702162號與台立院議字第1130702164號 ）。」

賴中強指出，「依憲法增修條文之規定「行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15日內作成決議。行政院收到公文，如果在端午假期之後（6月11日週二）立刻提出覆議，立法院將立刻排入6月14日院會一讀，6月21日院會即可重新議決；反之，如果行政院在6月14日提出覆議，預計立法院排入6月21日院會一讀，6月28日院會可重新議決。」

賴中強最後重申，「本次，藍白黑箱立法，真正要通過的條文到最後一刻才以『再修正動議』提出，各界根本未及檢視。為了讓朝野立委有時間重新思考，先前藍白倉促通過條文違憲、不合理與矛盾之處，真正發揮覆議制度重新思辯之功能，也為了讓社會各界與各地自主公民多一個週末進行在地對話討論，台灣公民陣線建議卓內閣待6月14日期限屆至前提出覆議。」

行政院發言人陳世凱今天表示，已於下午2點多收到立院函文，行政院長卓榮泰已請政務委員林明昕儘速邀請學者專家，詳細審視條文、進行討論，並研議是否依照憲法程序提出救濟。

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