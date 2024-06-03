親情桶仔雞助浪子回頭 周大觀基金會出版勵志繪本「天下第一雞」

有「浪子雞董」之稱的吳世璿，從浪子變成「雞董」，周大觀文教基金會不僅頒發「周大觀希望獎章」，還義助出版勵志繪本「天下第一雞」。 （周大觀文教基金會提供）

2024/06/03 19:05

〔記者林曉雲／台北報導〕有「浪子雞董」之稱的吳世璿，從更生人、街頭達人、孝子店長、更生輔導長，一變為浪子總經理，二變為桶仔雞王子，三變為天下第一雞，周大觀文教基金會創辦人周進華表示，吳世璿的人生故事振奮激勵人們，從各界推薦878名候選人中脫穎而出，獲得「周大觀希望獎章」，周大觀文教基金會義助出版勵志繪本「天下第一雞」，未來還會由導演廖哲儒拍攝紀錄片「2kg的米其林」。

周大觀文教基金會也陪同吳世璿回母校新北市明志國中，將繪本自傳「天下第一雞」送給母校，由明志國中校長楊明源代表接受。周進華表示，周大觀文教基金會27年如一日，永續推動「全球熱愛生命運動」，見證「天生我材必有用」，宣揚「和自己好—熱愛自己的生命、和別人好—尊重別人的生命、和地球好—維護地球的生命」理念。

吳世璿分享他「夯の桶仔雞傳奇更生」故事，認為只要肯努力，就有轉機，只要永不放棄，就能逆轉奇蹟。他在國中時中輟、陣頭耍狠、擺賭博攤、當大家樂組頭、走私香菸、海產樓災損、投資醫院破產倒閉、吸毒過量、戒治毒癮、走險製印偽鈔，數百萬元一個晚上到手，曾自以為風光耀祖，但實則一步一步陷入牢獄深淵，被以偽造國幣無期徒刑起訴，後被判刑6年半入獄。

出獄之後，吳世璿重啟人生下半場，卻連挖水溝、洗車、水泥工、清潔工等到全台應徵都碰壁，吳世璿說，他想起媽媽的拿手菜「桶仔雞」，加上多次實驗、改良、創新，研發榮獲專利獨特烤桶，更有原味、甘蔗、蒜頭、辣魔等多種，成功打響「蘆洲第一雞」名號，一躍為「街頭達人」，二躍為「孝子店長」，三躍為「更生輔導長」，母愛讓吳世璿烤出人生美味，妻愛讓吳世璿撒播人生美味，他也幫助更多更生人，而美國、英國、德國、印尼、越南、馬來西亞、韓國等慕味而來拜師學技展店。

周大觀文教基金會陪同「雞董」吳世璿回母校新北市明志國中，將繪本自傳「天下第一雞」送給母校並分享自己的故事。（周大觀文教基金會提供）

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