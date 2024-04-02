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北市蛋白區「南港VS.士林」誰高級？兩派人馬吵翻天

網友以「南港跟士林哪邊比較高級」為題，好奇同樣是台北市的蛋白區，買房究竟要買在哪？示意圖。（資料照）

網友以「南港跟士林哪邊比較高級」為題，好奇同樣是台北市的蛋白區，買房究竟要買在哪？示意圖。（資料照）

2024/04/02 22:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在房價高漲的大環境下，一般民眾已買不起昂貴的蛋黃區，紛紛轉向蛋白區買房。近日，有一名網友以「南港跟士林哪邊比較高級」為題，好奇同樣是台北市的蛋白區，買房究竟要買在哪？貼文曝光後，引起兩派網友議論。

一名網友在PTT發文表示，同事準備買房，因此向他詢問，南港區跟士林區哪邊比較高級？原PO分別列出兩區的優點，南港區離信義區近，目前很多商辦大樓在蓋，交通部分，離國1、國3、國5都很近，且三鐵共構相當便利；士林區則離北士科、夜市近，交通部分，離國1近也有捷運。對此，原PO好奇詢問，「各位會覺得哪邊比較高級」？

貼文曝光後，一派網友認為南港區較好，「南港絕對超越士林，三鐵，旁邊信義區市政」、「南港很多外商，能力好能進外商的話，在南港還蠻不錯的」、「南港吧！發展性比士林好」、「這兩個怎麼會放在一起，南港信義區旁一堆東西士林除了夜市還有甚麼？」、「南港啊！附近就有兩個好市多（汐止&內湖），三鐵共構就打趴只有一條紅線捷運的士林」。

另一派網友則認為士林區較好，「士林啦，傳統有錢人的聚落」、「士林啦！南港你整天要除濕的」、「絕對士林，附近一堆頂級醫療，榮總、振興」、「士林，光好山好水跟天氣，就天壤之別」、「士林的貴族學校海放南港」、「南港就新大樓多，生活環境跟機能跟士林有得比？」。

不過，也有網友分析兩區表示，「士林老高級，南港新高級」、「生活選士林，工作選南港」、「士林比較舒服，南港比較有潛力」、「南港未來看好，交通便利，離信義區近，三鐵共構，年輕人比較適合，但天氣很爛，年紀大可以選士林，有榮總，天氣好，不會滑倒」。

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