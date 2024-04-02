寶林食材第一時間未帶走 台北市衛生局：食藥署未規定

衛生局長陳彥元表示，目前食藥署未規定要將業者所有食材都扣走。（記者田裕華攝）

2024/04/02 11:35

〔記者蔡思培、甘孟霖／台北報導〕寶林茶室疑食物中毒案，台北市政府今召開記者會說明，衛生局3月24日前往現場採集包括刀具、砧板、廚師手部跡證檢體當中，檢驗米酵菌酸呈陽性。不過外界質疑為何第一時間不將食材帶回檢驗。衛生局長陳彥元表示，目前食藥署未規定要將業者所有食材都扣走；他以日前藏壽司疑似食物中毒為例，現場可能有300種食材、50種產品。陳認為，中央與地方可對此再檢討，但應該要修改辦法。

台北市長蔣萬安今上午與市府各單位舉辦寶林案進度更新記者會，陳彥元強調澄清，3月24日前往採集食餘食材，但已無食餘，於是依照作業流程採檢環境、生物樣本。陳表示有依照食藥署規定，第一時間除採集，衛生局在上週得知台大醫院有標準品，於是聯繫台大醫學院法醫學研究所教授翁德怡協助檢測3月24日樣本，做毒素檢測。

陳表示，台大需要建立作業流程與精準度，但承諾盡快檢驗，衛生局昨將樣本送給台大，台大醫學院法醫學研究所教授翁德怡昨晚告知檢驗結果，衛生局後續也聯繫檢調確保案件迅速進行，沒有耽擱。

至於為何當下未扣走寶林業者食材，陳表示目前食藥署沒有規定要將所有食材都扣走，但未來中央地方的專家學者可討論，是否在食物中毒案例第一起通報就扣走店家所有食材，若有相關辦法規定，執法單位一定嚴格遵守。但他以日前藏壽司案例為例，當下可能有300種食材、50種產品。

陳彥元表示，是否在食物中毒通報就扣走所有食材，未來可以再檢討，但要修改辦法。

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