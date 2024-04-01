環團憂政院延後國土計畫 全台恐流失近8萬公頃農地

國土計畫新制預計明年將上路，地方政府應在今年6月底前將「縣市國土功能分區圖」提交內政部，但截至目前為止，全台僅有3縣市提交。（地球公民基金會提供）

2024/04/01 16:39

〔記者陳嘉怡／台北報導〕國土計畫新制預計明年將上路，地方政府應在今年6月底前將「縣市國土功能分區圖」提交內政部，但截至目前為止，全台僅有3縣市提交。環保團體今（1日）發布聯合聲明，擔憂行政院打算再度修法延後國土計畫實施，影響農業區劃設，恐造成全台近8萬公頃農地流失，盼行政院解決各縣財政收支不均問題、內政部加快公告國土計畫相關子法。

地球公民基金會表示，「國土計畫」的實施是重新建構國土秩序的開始，最大的指標是「國土功能分區」通過之後，只有在全國每10年，縣市每5年定期通盤檢討時，才能變更功能分區分類。例如，未來被劃為「農業發展地區」的農地，縣市政府不能隨時進行個案變更，對於守護農地邁向國土永續至關重要。然行政院現因地方政府無法如期完成為由，打算將國土功能分區圖劃設作業期限再延長。

地球公民基金會指出，目前最嚴重的是農業發展區的劃設困境，地方政府基於財政收入考量，極力擴大「城鄉發展地區」範圍，原各縣市應負擔的宜維護農地，則取巧地被劃到山坡地上；或大幅將都市計畫農業區劃入都市發展儲備用地的「城鄉發展地區第一類」，而非都市地區內優良農地；若加計未來發展地區，全台累計有接近8萬公頃的農地流失。

地球公民呼籲，行政院應針對最根本的各直轄市及縣市財政收支不均問題提出解決方案，讓保留優良農地的縣市有相對的財政誘因，確保國家應保留農地的面積和品質；內政部國土署應加快腳步公告「國土計畫土地使用管制規則」、「國土計畫使用許可程序辦法」、「使用許可審議規則」等子法；縣市政府應檢討其短視近利的利益考量，積極推動國土計畫空間治理。

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