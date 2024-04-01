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響應世界地球日 印度代表帶頭把淡水河畔變乾淨

印度台北協會今在台北舉辦「從恆河到淡水河：LiFE 永續環境的生活方式」活動。（印度台北協會提供）

印度台北協會今在台北舉辦「從恆河到淡水河：LiFE 永續環境的生活方式」活動。（印度台北協會提供）

2024/04/01 15:39

〔記者楊堯茹／台北報導〕響應22日世界地球日，印度台北協會今（1日）搶先在大稻埕碼頭沿淡水河岸舉辦環保清潔活動。印度駐台代表、印度台北協會葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）指出，這活動聚集了一群來自不同背景、但目標相同的民眾，共同承諾為環境永續發展而努力，也展現了在台印度僑民共同的力量和決心。

印度台北協會今在台北舉辦「從恆河到淡水河：LiFE 永續環境的生活方式」活動，沿著大稻埕碼頭到淡水河岸進行環保清潔，吸引許多在台印度僑民以及來自各地的志工參與，透過宣導環保意識、沿著河岸撿拾垃圾、及事後水質檢測等一系列行動，持續推動清潔環境和生態保育的行動。

葉達夫致詞時表示，這項活動意義非常，來自各個不同背景的民眾一同齊聚，有著相同的目標共同承諾為環境永續發展而努力，不僅能實質清潔當地環境，更為在地社群凝聚向心力，並促進社區居民相互合作。

他也於活動尾聲向參與民眾道謝，志工的貢獻和參與展現了在台印度僑民共同的力量和決心，並對環境保護有正面積極的影響力，也非常樂見印度社群的延續這樣有意義的活動。

根據聯合國環境署（UNEP）的資料顯示，如果全球80億人口中，有10億人實施環保行為，全球碳排放量將有望下降約20%。「永續環境的生活方式」（From Ganga to Tamsui: Lifestyle for Environment，LiFE）是由印度總理莫迪在2021年11月1日於 COP26氣候峰會上發表的計劃，呼籲大眾意識地使用地球資源，而不是單純破壞性的消費地球資源。

印度駐台代表、印度台北協會葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）帶領在台印度僑民以及志工，在大稻埕碼頭沿淡水河岸舉辦環保清潔活動。（印度台北協會提供）

印度駐台代表、印度台北協會葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）帶領在台印度僑民以及志工，在大稻埕碼頭沿淡水河岸舉辦環保清潔活動。（印度台北協會提供）

印度駐台代表、印度台北協會葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）致詞。（印度台北協會提供）

印度駐台代表、印度台北協會葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）致詞。（印度台北協會提供）

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