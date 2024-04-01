雙北與環團三方合作 珍貴原生種「鹵蕨」重回五股濕地

淡水河流域消失百年的原生種「鹵蕨」，從社六濕地移植到五股濕地。（新北市政府高灘地工程管理處提供）

2024/04/01 12:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處與荒野保護協會及台北市政府工務局水利工程處三方，昨（31）日攜手將淡水河流域消失百年的原生種「鹵蕨」從社六濕地移植到五股濕地，讓民眾了解原生種植物及零距離體驗濕地生態，學習環境生態的重要性。

荒野保護協會台北分會長游晨薇表示，「鹵蕨」曾分佈於淡水河流域，因環境改變逐漸消失，五股濕地與淡水河相連通，提供適合生長的環境。為分散保種風險，選在五股濕地作為跨過淡水河的第一站。昨日從台北社六濕地移植到五股濕地種植，讓民眾有更多的機會認識鹵蕨。

荒野保護協會老師陳德鴻表示，淡水河流域以前有鹵蕨族群分佈，一直很想讓鹵蕨重新回到淡水河流域，剛好有機會在社子島社六濕地進行試驗，了解鹵蕨生長的需求，後續希望能在淡水河流域的更多地方建立族群，讓鹵蕨自然繁衍擴散。

他指出，而鹵蕨移植到五股濕地後，後續還要持續維護管理，避免鹵蕨被其他植物遮蔽，並觀察記錄鹵蕨的生長狀況、存活率，甚至觀察是否有自行擴散到附近其他區域，進一步了解鹵蕨與環境的關係，幫助鹵蕨早日回到淡水河流域生態系。

高灘處處長張修銘表示，五股濕地由荒野保護協會認養，此次在五股濕地由荒野保護協會號召民眾一同來進行鹵蕨移植與復育工作，不但讓民眾進一步認識鹵蕨，同時也突顯五股濕地的重要性。

從台北社六濕地移植到環境條件適合的五股濕地種植。（新北市高灘地工程管理處提供）

荒野陳德鴻老師向參與的志工與民眾解說鹵蕨的意涵。（新北市高灘地工程管理處提供 ）

民眾透過親身體驗，了解原生種植物及零距離體驗濕地生態。（新北市高灘地工程管理處提供 ）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法