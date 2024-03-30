寶林案食材驗米酵菌酸呈陰性 北市衛生局：第一時間到場已無剩食

北市衛生局長陳彥元。（記者廖振輝攝）

2024/03/30 16:25

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市信義區百貨素食餐廳「寶林茶室」疑似食物中毒案延燒，已造成2人死亡，法醫解剖在首位死者身上驗出「米酵菌酸」，但粿條、香蘭葉等食材採檢都是陰性，外界質疑與消費者吃下的食材不同。台北市衛生局長陳彥元回應，衛生局第一時間到場時，餐廳已無民眾吃下的剩餘食材，無法追到最直接的證據；但已查扣食材與器械，由中央帶回。

台北市長蔣萬安今下午在台北市政府對寶林案進度更新召開記者會，有媒體關心，衛福部公布寶林茶室相關食材米酵菌酸採檢陰性，但與消費者吃下肚的是不同批食材，要如何證實民眾吃下的食材有無米酵菌酸。另外，有醫師指國外米酵菌酸案例是，人中毒但人體濃度低，反而食材濃度比較高，但台灣狀況似乎相反，是否有人為下毒可能。

陳彥元回應，衛生局第一線稽查人員3月24日到場時，餐廳已無民眾吃下的剩餘食材，無法追到最直接的證據。不過中央與地方3月26日進行聯合稽查，共同認定此案是極為罕見的食物中毒案件，當下即查扣的食材與器械，並由中央帶回。陳也說，雖然衛福部昨稱醬料都是陰性、沒有驗到相關致命毒素，但仍會密切關注。

台大醫院感染控制中心主任盛望徽說，在兩位較嚴重病患體內有找到毒素酸，但基於目前檢驗結果還無法證實食物有大量的酸，且米酵菌酸只要1至1.5毫克就足以有致病或致命風險，第一時間能從患者體內能夠找到毒素、得到很好確認的診斷答案非常好，但回溯找食材不一定能找到相同或高濃度，也許這個事件相較國外有特殊狀況。

蔣萬安也說，盛望徽提到這是台灣歷史第一次有極為罕見毒素米酵菌酸，會持續配合檢方調查；目前從中央訊息獲知兩人體內有毒素，但食材都是陰性，不排除任何可能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法