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長榮罷工危機落幕 王國材：交通部支持罷工預告期

交通部長王國材表示，罷工預告期過去就有討論一段時間，交通部立場是支持罷工預告期。（記者丁奕攝）

交通部長王國材表示，罷工預告期過去就有討論一段時間，交通部立場是支持罷工預告期。（記者丁奕攝）

2024/01/29 15:15

〔記者丁奕／台北報導〕長榮機師罷工危機因勞資雙方昨（28日）達成協議，罷工爭議落幕，但也讓是否訂下罷工預告期一事，交通部長王國材表示，罷工預告期過去就有討論一段時間，交通部立場是支持罷工預告期，但勞團覺得勞權會因此受損，目前勞動部傾向於不修法，但他會把旅行業的聲音傳達給勞動部長。

長榮航空勞資雙方昨日於行政院達成協議，王國材表示，因行政院副院長鄭文燦過去在桃園市擔任市長，跟長榮勞資雙方都有不錯的交情，捨棄很多行程，全力支持雙方達成協議，勞資雙方也都很信任他，不過也是因為勞資雙方本於可能造成的民怨，願意各退一步才達成協議。

機師工會取得合法罷工權後，已經有不少旅客退票，王國材指出，1月22日後，春節期間長榮原本是每天疏運約3萬8千名旅客，到了上週六每天剩下約3萬3千名旅客，每天約有5千張退票。接下來退票的旅客，有請長榮要妥善處理。

王國材表示，罷工預告期自2019年因華航機師罷工就有討論一段時間，也跟勞團做過很多討論，交通部立場是支持罷工預告期，不過勞團覺得勞權會因此受損。從2019年開始就有相當多的討論，目前勞動部傾向於不修法，但他會把旅行業的聲音傳達給勞動部部長。

王國材指出，重點是勞資和諧，他的觀察是勞方對公司仍有向心力，往往是在溝通上出現問題，讓小問題變成大問題，現在他已要求交通部所有國營公司一定要每季定期跟工會主要幹部溝通，若可以即時處理小問題，就不會演變成罷工的行動。

至於是否在「民航法」或其他交通部的法令中修法規定預告期，王國材表示，的確過去子在談罷工預告期，都會提到國際航空很難替代，但當時勞團認為開始罷工投票就是預告，雙方討論還需要時間。

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