新北消防二大隊被搜索 疑勾結殯葬業者7人被帶回偵訊

新北市第二大隊、新莊等分隊今傳出遭廉政署搜索，帶走7名隊員；大隊強調全力配合、勿枉勿縱；圖為殯葬業者派出小蜜蜂守在新莊分隊、第二大隊旁，遇有救護救災出勤，小蜜蜂便出動，大隊認為隊員涉案程度不高。（記者吳仁捷攝）

2024/01/25 15:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局傳出隊員涉嫌洩漏個資給殯葬業者，廉政署前往第二大隊、4個分隊搜索，帶走7名隊員偵訊調查，第二大隊今下午火速召開人事考績暨甄審會，將7名隊員全調離現職，靜候司法調查。第二大隊強調，全力配合檢調依法調查，因殯葬業者仍派小蜜蜂跟車，認為同仁應無向業者通報，涉案程度應不高，希望毋枉毋縱。

據了解，第二大隊、新莊等四個分隊7名消防員，疑通報訊息給殯葬業者，廉政署今天上午9時派員到第二大隊部、新莊等分隊搜索，查扣相關證物、帶走7名隊員調查。

據透露，目前被帶走調查的7人中，包括義消承辦人、救護教官，多為任職十餘年基層隊員，並無幹部，涉案程度仍待釐清中。

隊員透露，近年常有殯葬小蜜蜂守在出勤救護、救災量較大的新莊分隊旁，遇有分隊出勤也同步出動，騎機車緊跟救護、救災車輛，如果有隊員提供資料，殯葬業者也不需要派小蜜蜂死守，涉案程度仍待釐清，呼籲檢廉勿枉勿縱。

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