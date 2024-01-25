蜜棗也要熟成！ 農試所研發濕式管理技術延長櫥架壽命

台灣蜜棗已進入產期。（農糧署提供）

2024/01/25 13:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕每顆都像綠寶石的台灣蜜棗已進入產期，農糧署表示，受到海葵、小犬颱風影響，本季蜜棗產量較往年減少2-3成，產量雖減少但品質不變，更運用農試所研發的濕式管理技術延長櫥架壽命；今年1月截至24日，已外銷30.62噸。

隨品種改良與農民栽種技術的精進，台灣的蜜棗都有幼童拳頭大，有些更彷彿如青蘋果般碩大，農糧署副署長姚志旺表示，台灣棗經過各試驗改良場所長年研發選育，已育出許多優質的新品種，果實圓潤飽滿，皮薄多汁，鮮脆可口，與當初引進的印度棗在外觀與品質有天壤之別，成為我國的特色果樹產業，更有「台灣蘋果」的美譽。

目前蜜棗主流品種包括早生種「台農13號（雪麗）」、中生種「高雄12號（珍愛）」及晚生種「高雄11號（珍蜜）」等，供應期可由11月至翌年4月，農糧署表示，近來農民也運用農試所推動的田間「濕式管理」技術，調節溫網室設施內環境，加速植株成熟，讓蜜棗外皮更加亮麗，並增加良率與保鮮期，並提升櫥架壽命。

農糧署表示，蜜棗生長期受到「海葵」及「小犬」等颱風影響，產量預估2萬6千8百公噸，較往年減少2至3成，不過品質不變，另蜜棗富含果糖、鉀、鈣、鎂、磷、維生素C、B群及膳食纖維等營養成分，若要選購以果蒂周圍果皮平滑無皺折，果型飽滿，外表具光澤呈淺綠者為佳，保存時密封置入冰箱以維持新鮮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法