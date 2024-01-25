為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

蜜棗也要熟成！ 農試所研發濕式管理技術延長櫥架壽命

台灣蜜棗已進入產期。（農糧署提供）

台灣蜜棗已進入產期。（農糧署提供）

2024/01/25 13:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕每顆都像綠寶石的台灣蜜棗已進入產期，農糧署表示，受到海葵、小犬颱風影響，本季蜜棗產量較往年減少2-3成，產量雖減少但品質不變，更運用農試所研發的濕式管理技術延長櫥架壽命；今年1月截至24日，已外銷30.62噸。

隨品種改良與農民栽種技術的精進，台灣的蜜棗都有幼童拳頭大，有些更彷彿如青蘋果般碩大，農糧署副署長姚志旺表示，台灣棗經過各試驗改良場所長年研發選育，已育出許多優質的新品種，果實圓潤飽滿，皮薄多汁，鮮脆可口，與當初引進的印度棗在外觀與品質有天壤之別，成為我國的特色果樹產業，更有「台灣蘋果」的美譽。

目前蜜棗主流品種包括早生種「台農13號（雪麗）」、中生種「高雄12號（珍愛）」及晚生種「高雄11號（珍蜜）」等，供應期可由11月至翌年4月，農糧署表示，近來農民也運用農試所推動的田間「濕式管理」技術，調節溫網室設施內環境，加速植株成熟，讓蜜棗外皮更加亮麗，並增加良率與保鮮期，並提升櫥架壽命。

農糧署表示，蜜棗生長期受到「海葵」及「小犬」等颱風影響，產量預估2萬6千8百公噸，較往年減少2至3成，不過品質不變，另蜜棗富含果糖、鉀、鈣、鎂、磷、維生素C、B群及膳食纖維等營養成分，若要選購以果蒂周圍果皮平滑無皺折，果型飽滿，外表具光澤呈淺綠者為佳，保存時密封置入冰箱以維持新鮮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南蜜棗外銷啟航 今年首批1.5噸將空運日本
2024/01/25 11:24

台南蜜棗外銷啟航 今年首批1.5噸將空運日本
年節將至 南市府推蜜棗、蜜蘋果組合伴手禮
2024/01/24 15:11

年節將至 南市府推蜜棗、蜜蘋果組合伴手禮

新年掃除開運術 健康生活起步走！
高雄蜜棗上架3連鎖通路 每週六日試吃推廣至2/4
2024/01/22 22:39

高雄蜜棗上架3連鎖通路 每週六日試吃推廣至2/4
31歲青農打響自家棗品牌 「新蜜王」賣相不討喜甜度卻爆表
2024/01/21 17:46

31歲青農打響自家棗品牌 「新蜜王」賣相不討喜甜度卻爆表

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播