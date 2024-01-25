美眾院共同主席見賴清德：美國對台支持堅定、跨黨派

副總統暨總統當選人賴清德今接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）、貝拉（Ami Bera），副總統當選人蕭美琴也陪同訪團前往。（總統府提供）

2024/01/25 13:42

〔記者陳昀／台北報導〕副總統暨總統當選人賴清德今接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）、貝拉（Ami Bera）時表示，他將團結台灣人民、強化社會韌性，捍衛台海和平穩定現狀，期盼進一步提升台美夥伴關係，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。迪馬里指出，此行主要傳達的訊息是美國對台灣的支持是堅定、真實且百分之百跨黨派的，美國國會對台灣的支持真實、深厚，也將持續茁壯發展。

賴清德表示，台灣剛完成總統及立委大選，人民用神聖選票告訴全世界，在民主與威權之間，選擇站在民主陣營這一邊，展現對民主自由的堅定信念，因為民主、自由與人權不僅是台灣人民最寶貴的資產、台灣的護國神山，也是台美兩國共享的核心價值及台美夥伴關係長期穩固的基礎，感謝美方第一時間表達祝賀與肯定，兩位共同主席更進一步以行動展現支持，在此關鍵時刻來台訪問，充分表現美國對台灣「堅若磐石」的支持。

賴清德指出，台灣位處西太平洋第一島鏈及面對中國威權擴張的最前線，戰略地位至為關鍵，台海穩定對區域及全球和平繁榮至關重要，台灣也在全球關鍵產業供應鏈亦扮演不可或缺的角色，儘管中國持續以軍事及其他灰色地帶活動侵擾台灣，蔡英文總統仍帶領台灣沉穩因應，維持台海和平穩定現狀。

賴清德說，現在的台灣已經成為「世界的台灣」，他與副總統當選人蕭美琴將在蔡總統所打下的良好基礎上，團結台灣人民、強化社會韌性，捍衛台海和平穩定現狀，期盼美方持續給予台灣強力支持，深化雙邊合作關係，並聯合民主夥伴共同確保區域和平與繁榮，期盼美國國會跨黨派友人持續支持台灣充實自我防衛力量，相信在美國國會支持下，台美夥伴關係將進一步提升，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

迪馬里指出，此行主要傳達的訊息是美國對台灣的支持是堅定、真實且百分之百跨黨派的，經由這次透明的選舉，再次展現台灣是民主的燈塔、自由繁榮的象徵，更是全世界的楷模。美國國會對台灣的支持不僅真實、深厚，也將持續茁壯發展，「國會台灣連線」是美國國會最大黨團，他們為台灣人民感到驕傲，也很自豪台美關係一如既往地牢固，並將持續強化。

對於賴清德提及將確保區域和平繁榮與穩定，貝拉表示，這也正是美國國會所堅信的理念，在21世紀，我們不能再容忍任何侵略性行為，應該學習共同生活、共同貿易、共同合作，及共同解決世界上的各種問題，此信念也是美國人民、國會、政府與台灣交往關係的基石，非常期待未來持續攜手合作，確保和平與繁榮。他強調，適逢《台灣關係法》45週年，他們堅信，台灣的未來，要由台灣人民自己來決定。

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