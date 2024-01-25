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還沒買到春節車票注意！高鐵再加開8班列車 1/27起購票

高鐵春節疏運期再加開8班列車疏運旅客。（圖：台灣高鐵公司提供）

高鐵春節疏運期再加開8班列車疏運旅客。（圖：台灣高鐵公司提供）

2024/01/25 10:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕再過2週就是春節連續假期，台灣高鐵公司表示，春節連假疏運期（2月6日至15日）間旅客訂位踴躍，為加強服務旅客返鄉團圓、年節出遊需求，經檢視運能調度情形後，決定再加開南下5班、北上3班列車，1月27日凌晨0時起開放購票，旅客可利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、便利商店、車站售票窗口及自動售票機購票。

高鐵公司表示，春節疏運期間共加開461班次列車（南下246班、北上215班），總計10天提供1875班次列車的旅運服務。另外，春節疏運特別擴大自由座運能，假期前的南下2月7日13時至19時、2月8日8時至17時、2月9日9時至15時，以及北上2月12日13時至20時、2月13日、14日的8時至20時，行駛南港至台中間區間列車，均配置8節自由座車廂。

疏運期間人潮眾多，高鐵公司表示，要搭乘自由座的旅客，到站後可透過車站內的旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車；各站也將加派人力，全力疏運旅客順利返鄉團圓，歡度佳節。

春節疏運期間，高鐵公司將持續於企業網站中，即時更新「車站人潮資訊」燈號，若該站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，並於企業網站首頁頂端同步顯示。黃燈預估排隊等候時間將超過30分鐘，紅燈則預估等候時間會超過60分鐘以上。當某站出現黃燈、紅燈時，旅客可同步透過手機「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊。

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