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二期空污防制新增臭氧目標 盼116年改善8成

環境部今（24）日舉行記者會說明第二期空氣污染防制方案，橫跨九大部會共同合作，共投入766億改善空氣品質。（環境部提供）

環境部今（24）日舉行記者會說明第二期空氣污染防制方案，橫跨九大部會共同合作，共投入766億改善空氣品質。（環境部提供）

2024/01/24 15:22

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為改善空氣品質，環境部提出第二期空氣污染防制方案（113年至116年），除了設定PM2.5（細懸浮微粒）116年平均濃度要改善至13微克/立方公尺以下，也首度新增臭氧目標，臭氧8小時紅色警示站日要較基準年（108年）改善8成；並針對中南部重要污染源加強管理。

環境部今（24）日舉行記者會說明第二期空氣污染防制方案，橫跨九大部會共同合作，共投入766億改善空氣品質。有別於第一期空氣污染防制方案主要著重於汰換高污染的產業鍋爐、車輛，第二期方案將以提升區域空氣品質並結合淨零政策為主。

環境部大氣環境司司長張順欽表示，第二期空氣污染防制方案的目標鎖定在改善PM2.5、臭氧這兩種空氣污染指標污染物。去年全國PM2.5平均濃度為13.7微克/立方公尺，希望116年全國PM2.5平均濃度改善至13微克/立方公尺以下；並盼116年臭氧8小時紅色警示站日數，能從108年的310站日下降到62站日，改善率達8成。另也會透過加嚴鋼鐵及石化業的排放標準、推廣港區使用岸電等措施，並要求地方政府2月底必須提交空氣污染防制計畫，持續改善中南部空污。

張順欽表示，環境部規劃投入79億元，持續加嚴排放標準降低工廠及車輛污染排放外，也將補助電動公車、增設充電樁及優化電動公車路網；而經濟部則規劃投入18億元用於工業輔導改善、電動物流車、電動機車能源補充設施；交通部及農委會等部會預計投入19億元於綠色運輸及改善河川揚塵。台電、中油、中鋼、中華郵政等國營及政府轉投資事業，則規劃共投入650億元分別進行製程改善、提升防制設備效率、郵務車電動化等改善空氣污染改善的措施。

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