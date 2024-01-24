為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

建業法律事務所長王晨桓遭聲押 涉ACE詐欺案成洗錢罪被告

國內知名律師大所之一的「建業法律事務所」所長王晨桓。（擷取自建業法律事務所）

國內知名律師大所之一的「建業法律事務所」所長王晨桓。（擷取自建業法律事務所）

2024/01/24 09:44

〔記者錢利忠／台北報導〕國內知名律師大所之一的「建業法律事務所」，所長王晨桓也身兼虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」負責人，卻在ACE創辦人潘奕彰捲入詐欺爭議後，涉及協助洗錢疑雲；台北地檢署昨指揮新北市刑事警察大隊、調查局台北市調查處等單位，以涉犯洗錢、詐欺等罪拘提王晨桓等5人，漏夜複訊後考量有逃亡、勾串及再犯之虞，5人均聲押禁見。

被檢警拘提的5名被告，分別為王晨桓、誆稱MOCT（魔券幣） 將於ProEX等知名交易所上市並負責相關業務的李琳達、Ace職員高偉倫，以及自稱「系統之神」的在押共犯林耿宏的友人林淑芬、謝詩瑩。

成立於1973年的建業法律事務所，迄今已走過51個年頭，辦公據點位於台灣最矚目的地標台北101大樓，為國內最頂尖的法律事務所之一，2022年由王晨桓接任所長。

潘奕彰則在幣圈相當有名氣，曾多次接受媒體採訪暢談心得，提到中南部有些人打著虛擬貨幣旗幟，以直銷手法及使用保證獲利為噱頭向菜籃族推售，結果害一堆人買到假的比特幣，交易所也人去樓空；不料，潘男自己竟也捲入詐騙疑雲。

檢警調查，潘男等人涉嫌透過IG等網路社群平台，以傳銷話術誘使被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱將在ProEX等國內、外知名交易所上市，吸引上百人投資，等到被害人發現幣價直線跌落，無法流通變現，這才憤而向檢警提告。

潘男遭羈押後，王晨桓一度以ACE負責人身分為此事件表達歉意。王當時表示，此項目為2019年上架，而他去年才接任公司負責人，對於先前項目涉及違法情事並不知情，已要求員工配合偵查，除了潘奕彰外，所有ACE被傳喚的員工都是證人身分。不料王晨桓如今也捲入洗錢爭議被拘提。

此案首波約談後已7人在押，包括潘奕彰、林耿弘、組「千蕎團隊」推銷虛擬幣「IBCOIN」的林若蕎、林耿宏胞弟林耿漢，以及共犯林敬智、張爾杰、林婉榆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
幫柬埔寨詐團洗錢5千萬 斷投專案 破竹聯弘仁會水房
2024/01/24 05:30

幫柬埔寨詐團洗錢5千萬 斷投專案 破竹聯弘仁會水房
竹聯幫弘仁會組「假投資」詐團洗錢水房 逾30人受害、財損5千萬元
2024/01/23 15:22

竹聯幫弘仁會組「假投資」詐團洗錢水房 逾30人受害、財損5千萬元

愛河下游賞景氛圍 景觀豪宅富豪齊聚
風飛沙幫拘街友洗贓款 主嫌落網身戴隕石表、「牛索」行頭超派
2024/01/22 20:28

風飛沙幫拘街友洗贓款 主嫌落網身戴隕石表、「牛索」行頭超派
弘仁會拘禁車手 私刑栽贓黑吃黑／台南也破竹聯結合詐團案
2024/01/20 05:30

弘仁會拘禁車手 私刑栽贓黑吃黑／台南也破竹聯結合詐團案

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
美食也是一種犯罪！《歡迎光臨黑手黨餐廳》做菜大勝洗錢
2024/01/11 17:26

美食也是一種犯罪！《歡迎光臨黑手黨餐廳》做菜大勝洗錢
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播