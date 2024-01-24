建業法律事務所長王晨桓遭聲押 涉ACE詐欺案成洗錢罪被告

國內知名律師大所之一的「建業法律事務所」所長王晨桓。（擷取自建業法律事務所）

2024/01/24 09:44

〔記者錢利忠／台北報導〕國內知名律師大所之一的「建業法律事務所」，所長王晨桓也身兼虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」負責人，卻在ACE創辦人潘奕彰捲入詐欺爭議後，涉及協助洗錢疑雲；台北地檢署昨指揮新北市刑事警察大隊、調查局台北市調查處等單位，以涉犯洗錢、詐欺等罪拘提王晨桓等5人，漏夜複訊後考量有逃亡、勾串及再犯之虞，5人均聲押禁見。

被檢警拘提的5名被告，分別為王晨桓、誆稱MOCT（魔券幣） 將於ProEX等知名交易所上市並負責相關業務的李琳達、Ace職員高偉倫，以及自稱「系統之神」的在押共犯林耿宏的友人林淑芬、謝詩瑩。

成立於1973年的建業法律事務所，迄今已走過51個年頭，辦公據點位於台灣最矚目的地標台北101大樓，為國內最頂尖的法律事務所之一，2022年由王晨桓接任所長。

潘奕彰則在幣圈相當有名氣，曾多次接受媒體採訪暢談心得，提到中南部有些人打著虛擬貨幣旗幟，以直銷手法及使用保證獲利為噱頭向菜籃族推售，結果害一堆人買到假的比特幣，交易所也人去樓空；不料，潘男自己竟也捲入詐騙疑雲。

檢警調查，潘男等人涉嫌透過IG等網路社群平台，以傳銷話術誘使被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱將在ProEX等國內、外知名交易所上市，吸引上百人投資，等到被害人發現幣價直線跌落，無法流通變現，這才憤而向檢警提告。

潘男遭羈押後，王晨桓一度以ACE負責人身分為此事件表達歉意。王當時表示，此項目為2019年上架，而他去年才接任公司負責人，對於先前項目涉及違法情事並不知情，已要求員工配合偵查，除了潘奕彰外，所有ACE被傳喚的員工都是證人身分。不料王晨桓如今也捲入洗錢爭議被拘提。

此案首波約談後已7人在押，包括潘奕彰、林耿弘、組「千蕎團隊」推銷虛擬幣「IBCOIN」的林若蕎、林耿宏胞弟林耿漢，以及共犯林敬智、張爾杰、林婉榆。

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