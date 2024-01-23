美前次卿柯拉克：台美情誼持續推進達新高 想到台灣就是「信任」

美國前國務次卿、普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克今與「美台商業協會」會見蔡英文總統。（總統府提供）

2024/01/23 15:43

〔記者陳昀／台北報導〕美國前國務次卿、普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克今與「美台商業協會」會見蔡英文總統，柯拉克除了恭喜賴清德、蕭美琴當選正副總統，重申台美情誼發展將持續推進並達到新高之外，也表示，2020年開始籌建的「台灣創新與繁榮中心」（TCIP）將持續推動全球可信賴的科技網路，商業、人際互動最重要的就是「信任」，當他們想到「台灣」，關鍵字就是「信任」。

蔡英文表示，很高興再次見到「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克（Keith Krach）主席和「美台商業協會」會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers），「美台商業協會」成員來自能源、金融、國防以及高科技等領域，在台灣完成總統大選後就組團來訪，她要感謝大家對台灣市場的高度重視，近年國際經貿環境遭受疫情、地緣政治發展的影響，台灣依舊展現堅強韌性，在國際上保持競爭力，也致力維護全球供應鏈的穩定。

蔡英文表示，在台灣走向世界之際，台灣和美國持續透過各項機制深化雙邊關係，台灣是美國第8大貿易夥伴，去年「台美21世紀貿易倡議」首批協定的簽署，也讓台美經貿關係邁入新的里程碑，目前我們正積極推動解決台美雙重課稅問題，為雙方企業投資創造更多利基，深化關鍵供應鏈的夥伴關係，幾天前美國聯邦眾議院歲計委員會通過「美台快速雙重稅收減免法案」，我們表達歡迎。

蔡英文也感謝美國政府多次表達台海和平穩定對全球經濟的重要性，未來，台灣會和美國在經濟和安全議題上加強合作，樂見美國透過「印太經濟架構」強化與區域各國的合作，台灣會持續表達參與意願，也期盼「美台商業協會」能夠支持台灣參與，一起促進區域及全球經貿發展，雙方一起努力，讓台美經貿夥伴關係持續邁向新的里程碑，攜手讓印太地區更繁榮進步。

柯拉克表示，他此次來台不僅代表「美台商業協會」，也代表普渡大學「柯拉克科技外交研究院」，表達對台灣及對台美經貿關係的支持，此行訪問時機非常完美，不久前，台灣公民站出來支持自己的民主，向世界傳達台灣將持續享有自由的明確訊息。

柯拉克也藉此機會恭喜賴清德總統當選人、蕭美琴副總統當選人及所有當選的立委，他們的勝選代表著台灣的民意，也代表台美的強健關係持續延續。他認為，台灣與美國之間的情誼發展將持續推進並達到新高，他也要特別感謝蔡總統讓這一切的發展成真。

柯拉克提到，2020年開始籌建的「台灣創新與繁榮中心」（TCIP），正與台灣領先的公司及創新者合作，提供接觸世界一流人才的機會、豐富台灣的投資生態系統，為了進一步提升台灣的國際地位，他們將持續推動全球可信賴的科技網路，期盼透過創新來推動自由。無論在商業或是人際互動中，最重要的就是「信任」，當他們想到「台灣」，想到的關鍵字就是「信任」。

美國前國務次卿、普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克今與「美台商業協會」會見蔡英文總統。（總統府提供）

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