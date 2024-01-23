北市忠義實小明年2月進駐社福園區 與老人共餐共學打造特色課程

忠義國小今在忠義教育社福園區舉辦上梁典禮。（記者甘孟霖攝）

2024/01/23 15:03

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市忠義國小預計今年8月轉型為蒙特梭利實驗學校，待明年2月忠義教育社福園區暨捷運共構大樓完工後，便會遷入新建的綜合大樓。忠義國小校長黃志勇表示，今年將招2班共50位新生，而未來新校舍與社福大樓相連，也會規畫與老人共餐、共學的特色課程。

教育局表示，忠義教育社福園區是全台首例結合學校、社福與捷運的建築工程，將興建地下一層停車場、地上5層綜合教學大樓及地上6層的社福大樓，除了滿足忠義國小的教學需求，並設置社區關懷據點等社福設施。

校方今（23日）舉辦上梁典禮，為社福大樓結構工程安裝最後一根梁。台北市政府副秘書長林哲宏致詞提到，工程總經費約9.8億，2018年議會通過後，於2020年拆除部分舊校舍、2022年動工，期間又碰上武漢肺炎疫情、缺工缺料，一路走來實屬不易。

黃忠勇表示，工程預計於今年底完工，明年2月寒假後學生就能進駐新的教學大樓；而目前學校有113位學生，今年將有10人畢業，並新招收2班、共50位新生，未來以全校12個班、共300位學生目標邁進。

他說，新的教學大樓裝修將符合新世代學習空間，有別於傳統教室設計，能透過學生的學習需求作空間布置。而雖然教學大樓比鄰社福大樓，但在設計時就有做出二者區隔，透過智慧建築模式做門禁控管，沒有磁卡就無法穿越，只有緊急事件發生時才會全面開放，以利逃生。

他也說，未來的實驗教育課程，將會融入老人共學、共餐的概念，讓學生直接進到日照中心、社區據點，與長輩們互動，是學校的特色課程。

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