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逾3.1萬公斤中國奇異果農藥超標 2批大溪地香草籽醬防腐劑違規

中國出口「鮮奇異果」農藥殘留含量不符規定。（記者吳亮儀翻攝）

中國出口「鮮奇異果」農藥殘留含量不符規定。（記者吳亮儀翻攝）

2024/01/23 14:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗結果，中國進口的食品依舊是違規常客，2批「鮮奇異果」逾3.1萬公斤被檢出農藥百克敏、待克利超標，都須退運或銷毀；另外，2批法國出口的「大溪地香草籽醬」防腐劑含量不符規定，也通通需退運或銷毀。

最新公布的邊境違規食品共19批，中國出口的食品仍是違規大宗，除了逾3.1萬公斤的奇異果農藥超標外，食品容器具的違規也嚴重，包括「便當盒」溶出試驗不符規定、「廚房三件組 」溶出試驗不符規定、知名品牌「TRYALL」「搖搖杯（500ML）」溶出試驗不符規定，都須退運或銷毀。

另外，又有一批日本出口的鮮草莓被檢出殘留農藥氟尼胺0.35ppm超標。食藥署副署長林金富指出，食藥署在邊境持續對日本輸入的鮮草莓做100%逐批查驗，合格後才能輸入，從去年7月15日起到本月15日止，半年來日本草莓在邊境報驗的325批，檢驗不合格是14批，不合格率為4.31%，共2.3公噸。

林金富指出，日本草莓主要不合格原因是多種農藥殘留不合格，食藥署從去年6月1日起到今年4月30日，對日本輸入鮮草莓都是100%逐批檢驗合格才能輸入。

對於不合格的日本草莓製造廠，食藥署處以暫停輸入查驗一個月處分，暫停受理輸入查驗期間，目前檢驗不合格製造廠有6家，被食藥署要求暫停輸入一個月。

中國出口「搖搖杯」容器具溶出試驗不符規定。（記者吳亮儀翻攝）

中國出口「搖搖杯」容器具溶出試驗不符規定。（記者吳亮儀翻攝）

日本出口「鮮草莓」農藥殘留含量不符規定。（記者吳亮儀翻攝）

日本出口「鮮草莓」農藥殘留含量不符規定。（記者吳亮儀翻攝）

法國出口「大溪地香草籽醬」防腐劑含量不符規定。（記者吳亮儀翻攝）

法國出口「大溪地香草籽醬」防腐劑含量不符規定。（記者吳亮儀翻攝）

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