2026參選高雄市長？ 柯志恩：不排除

國民黨不分區立委當選人柯志恩（右）接受廣播媒體專訪。（圖由《POP撞新聞》提供）

2024/01/23 10:34

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨不分區立委當選人柯志恩今日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，對於2026年是否會參選高雄市長，柯志恩表示不排除，但若有更好的人選世代交替，現在還不知道，先把地方的盤勢固住。

柯志恩直言，拿不分區就是要繼續經營南部，不管未來是不是要出來選市長，但是不能說選完就走掉，無論如何有這樣的角色、舞台，當然要力守。主持人黃暐瀚追問，2026往參選高雄的方向準備？柯志恩說，往服務高雄的方向是正確的，她第一次選舉得到近53萬張選票，不繼續經營會對不起這些支持者。

柯志恩認為，國民黨在濁水溪以南的確要好好去做，否則永遠都是「南票北補」，北部補的不夠多，南部又是這樣子，未來4年總統大選還是選不贏，必須有更多人回去中南部進行更扎實的經營。

另外，國民黨不分區立委當選人韓國瑜與立委江啟臣組成「韓江配」，爭取立法院正副院長，柯志恩坦言，還是充滿變數，她分析，民眾黨有一、兩席與國民黨「水火不容」，其中，以陳昭姿過去的獨派立場來看，她不可能投國民黨；黃國昌要來支持國民黨，也是不太確定，還有黃珊珊，這3席可能心裡會過不去，不容易。另5席以他們過去的光譜，支持國民黨不會有太大的違和度。

柯志恩表示，韓國瑜人緣佳，不會像過去蘇嘉全完全以綠營的意志為中心，思考一下就知道「韓江配」、「游蔡配」在議事上，誰比較容易能做到優先次序，能讓優先法案通過。

對於國民黨要求選舉當日所有立委都會亮票，是否會有立委不會遵守？柯志恩表示，到了這種程度，某種程度會被支持者記住，在選舉或黨裡會很難被支持，這就是社會給的壓力，也許心裡想的不同，但制度已經確定的情形下，沒有遵守會是嚴重的錯誤。

對於是否參選黨團總召，柯志恩直言，立院不會有兩個「柯總召」，她今年不會登記，後面再說了。國民黨總召每年選一次，4年會有4個總召，不像民進黨是「萬年總召」都沒變，現任總召曾銘宗當兩年，是因為最後一年沒有人要承擔這麼大的角色，要駐守立院。

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