長榮機師取得罷工權 民航局籲勞資儘速協商維護旅客權益

交通部民航局表示，已分別聯繫勞資雙方，希望雙方考量春節將近，應以旅客權益為優先考量，儘速協商達成共識。（資料照）

2024/01/22 14:23

〔記者丁奕／台北報導〕桃園市機師職業工會長榮分會今（22日）已取得合法罷工權，交通部民用航空局表示，已分別聯繫勞資雙方，希望雙方考量春節將近，應以旅客權益為優先考量，在24日桃園市政府主持協商前，能就機師工會所提薪資結構等三項訴求儘速協商達成共識，共同維護旅客權益。

民航局指出，先期應變小組今日已升級為應變小組，小組自去年12月18日工會宣布發動罷工投票後，已召開三次會議，並持續要求長榮航空於協商及應變過程，需以維護飛航安全及搭機旅客權益為最優先考量。

民航局表示，已要求長榮航空，需確實掌握運能，避免訂票旅客權益受到衝擊，長榮航空於官網揭露的罷工投票訊息，需因應最新進展及時更新；民航局今天已要求業者因應工會取得罷工權，應儘速於官網公布旅客諮詢管道、航班異動公告方式等訊息。

民航局表示，罷工投票期間，交通部次長林國顯、局長何淑萍與相關主管，均持續與公司及工會保持溝通，希望勞資雙方均能考量旅客權益，秉持善意，理性溝通，在兼顧員工權益與公司永續經營前提下，化解歧見，尋求解決方案。

民航局指出，除持續掌握長榮航空勞資雙方協調狀況，並要求航空應有因應作為。也會積極配合勞動部，協助勞資雙方回到理性、互信、平等的協商，以儘速達成共識，營造旅客、員工與企業經營者三贏局面。

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