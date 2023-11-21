台獨旗幟飄揚達蘭薩拉！藏台連線、在台港人覲見達賴喇嘛

西藏台灣人權連線、香港邊城青年近日組團訪問達蘭薩拉（Dharamshala），於當地手持「台灣獨立」、「香港獨立」等旗幟合影。（香港邊城青年提供）

2023/11/21 22:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕西藏台灣人權連線、香港邊城青年近日組團訪問達蘭薩拉（Dharamshala），覲見達賴喇嘛及桑東仁波切（Samdhong Rinpoche），在當地持「台灣獨立」、「光復香港時代革命」及西藏雪山獅子旗；藏台連線今天發布聲明說，這次的參訪不只是讓台灣了解西藏，更重要的是，也讓西藏了解台灣的民主奮鬥歷程。

藏台連線、香港邊青所組成的代表團一行5人，11月13日到17日赴位於印度山區的達蘭薩拉，參訪藏人行政中央、西藏流亡議會、西藏政策研究中心，拜會西藏青年議會（the Tibetan Youth Congress, TYC）、自由圖博學聯（the Students for a Free Tibet, SFT）、西藏婦女會（the Tibet Women’s Association, TWA）、西藏民主黨（the National Democracy Party of Tibet）等單位，深化藏台之間的理解和友誼。

藏台連線指出，2016年成立之初首度拜訪達蘭薩拉，獲得達賴喇嘛尊者的祝福，並與西藏流亡社群建立連結，共同為西藏自由奮鬥。此後，每年藏台連線都會到訪印度，加深彼此的了解。

藏台連線提及，這次是疫後首度出訪，訪團成員包括藏台連線祕書長札西慈仁（Tashi Tsering）、藏台連線理事長吳豪人、藏台連線常務理事林欣怡、香港邊城青年祕書長馮詔天，以及社運視覺設計師蔡孟筑。

林欣怡說，在2019年後，藏台連線和香港邊青有密切合作，這次代表團成員正好代表了跨運動及跨世代的合作。

吳豪人指出，雖然西藏流亡社群有時和台灣一樣會吵吵鬧鬧，但西藏各個世代都在學習民主，達賴喇嘛在2011年讓西藏真正的政教分離，實踐了流亡中的民主，真的是非常有智慧和高瞻遠矚，民主永遠是抵抗極權最好的方式。

在台港人、香港邊城青年祕書長馮詔天說，流亡藏人和離散港人有相似之處，藏人關注的不僅限於自身，而是為了追求更美好和平的世界，不斷奉獻及爭取。達蘭薩拉雖然是流亡藏人的行政中央，但同時也為印度帶來了不少的良性改變。

札西慈仁強調，藏台連線成立7年來，這是第4次正式拜訪達蘭薩拉。這次的參訪，不只讓台灣了解西藏，也讓西藏了解台灣的民主奮鬥歷程，台灣也是很多前輩奮鬥而來。

他更說，做為在台灣的藏人，要謝謝台灣人的支持，沒有你們，西藏的自由之路會很辛苦，「讓我們一起奮鬥」。

西藏台灣人權連線、香港邊城青年近日組團訪問達蘭薩拉，覲見達賴喇嘛尊者。（香港邊城青年提供）

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