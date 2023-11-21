操作「藍白合」被告發搓圓仔湯 侯、柯、馬、朱4人將列被告

國民黨與民眾黨15日召開第二次政黨協商會議，會後發表「協商共識」稱依照民調決定總統選舉藍白搭檔，18日卻又推翻；左起國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九、民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2023/11/21 11:42

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨與民眾黨協商「藍白合」陷僵局，台獨團體台灣國理事長陳峻涵上週告發前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲等4人，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法「搓圓仔湯」條款；台北地檢署將進行分案，最快本週將馬、朱、侯、柯等4人列為他字案被告。

據了解，北檢已收到陳峻涵的告發，馬、朱、侯、柯等4人，均被控涉嫌違反總統副總統選罷法之「搓圓仔湯」條款，分案程序最快於本週末之前完成。

陳峻涵指出，為了台灣健全的政黨政治著想，建議柯文哲「翻桌不認」，除可以避免「搓圓仔湯」的賄選官司，也能證明自身清白。

陳峻涵於告發狀上指出，侯友宜與柯文哲原本信誓旦旦參選到底，卻在馬英九、朱立倫居中協調，並以「各部會的權利分配」做為期約標的，明顯是「搓圓仔湯」，而國、眾兩黨形同公然分贓的行為，更是嚴重侮辱台灣人民的智慧。

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