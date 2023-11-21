為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

操作「藍白合」被告發搓圓仔湯 侯、柯、馬、朱4人將列被告

國民黨與民眾黨15日召開第二次政黨協商會議，會後發表「協商共識」稱依照民調決定總統選舉藍白搭檔，18日卻又推翻；左起國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九、民眾黨主席柯文哲。（資料照）

國民黨與民眾黨15日召開第二次政黨協商會議，會後發表「協商共識」稱依照民調決定總統選舉藍白搭檔，18日卻又推翻；左起國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九、民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2023/11/21 11:42

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨與民眾黨協商「藍白合」陷僵局，台獨團體台灣國理事長陳峻涵上週告發前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲等4人，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法「搓圓仔湯」條款；台北地檢署將進行分案，最快本週將馬、朱、侯、柯等4人列為他字案被告。

據了解，北檢已收到陳峻涵的告發，馬、朱、侯、柯等4人，均被控涉嫌違反總統副總統選罷法之「搓圓仔湯」條款，分案程序最快於本週末之前完成。

陳峻涵指出，為了台灣健全的政黨政治著想，建議柯文哲「翻桌不認」，除可以避免「搓圓仔湯」的賄選官司，也能證明自身清白。

陳峻涵於告發狀上指出，侯友宜與柯文哲原本信誓旦旦參選到底，卻在馬英九、朱立倫居中協調，並以「各部會的權利分配」做為期約標的，明顯是「搓圓仔湯」，而國、眾兩黨形同公然分贓的行為，更是嚴重侮辱台灣人民的智慧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藍白合生變 邱毅怒斥：朱立倫派這人就是暗藏殺招
2023/11/18 11:41

藍白合生變 邱毅怒斥：朱立倫派這人就是暗藏殺招
自由爆新聞》跳脫藍綠變「跳到藍去」？這些柯文哲口號「翻車」被酸爆
2023/11/16 21:27

自由爆新聞》跳脫藍綠變「跳到藍去」？這些柯文哲口號「翻車」被酸爆

鳳山93期土地重劃獲金質獎肯定(高市府廣告)
藍營內鬨！馬辦蕭旭岑：把民眾黨當敵人就是在幫賴清德
2023/11/14 09:12

藍營內鬨！馬辦蕭旭岑：把民眾黨當敵人就是在幫賴清德
朱立倫：「藍白合」採全民調 目前討論重點在「三個比」
2023/11/11 12:46

朱立倫：「藍白合」採全民調 目前討論重點在「三個比」

六福萬怡酒店 研擬短中長期節能方案
臺北市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播