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藍白合連簽名協議都有爭議 苗博雅酸：怎麼處理更複雜台美中關係？

社民黨北市議員苗博雅。（記者蔡思培攝）

社民黨北市議員苗博雅。（記者蔡思培攝）

2023/11/19 13:43

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨與民眾黨日前針對「藍白合」達出6點共識，但藍合白昨又因民調誤差卡關。參選台北市立委的社民黨北市議員苗博雅今表示，連白紙黑字、簽名畫押的6點協議都能衍生爭議與不滿，藍白到底有何能力處理更複雜的台美中關係，怎麼敢把對外談判的國家大政交給藍白？

苗博雅今天受訪表示，國民黨不分區名單向來都是各派系在分位置，但這次吃相已經難看到全國人民都難接受。苗也注意到，過去被盛傳可能成為侯友宜副手的「一男一女」都已被排隊不分區名單，侯到底會不會參選到底大家也很困惑。

苗說，距離總統登記剩不到6天，居然只有一組人確定要參選，其他三組人還不確定，這是台灣政治史上少見且奇怪的事，選總統最要緊的是有決心帶領國家，有清楚治國藍圖與國家路線，現在卻好像藍營裡面沒有這樣的人，有些看輕台灣人民的智慧。

苗博雅認為，國民黨不分區名單沒有太多社會各界進步議題代表，符合國民黨一貫路線，國民黨在野7年完全沒改變，比起8年前失去政權「分贓分加大」、更加不進步，不應該因為時間到了就讓從不反省的國民黨重新取得政權、中央地方一條龍執政。

藍白搞曖昧已經半年、談判桌開了好幾次，卻談出密室協商、炸鍋連連、哭哭啼啼的結果，若連理念相近的藍白整合都崎嶇，白紙黑字、簽名畫押的6點協議都衍生爭議與不滿，藍白到底有何能力處理更複雜的台美中關係，怎麼敢把對外談判的國家大政，交給毫無談判協調能力的藍白？苗也忍不住大酸，百年大黨居然要成立4年的小黨讓6%，這樣的事情也是開了民眾的眼界。

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