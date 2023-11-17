「拜習會」落幕 許淑華：證明台灣是夥伴、打破有心政客煽動戰爭

台北市議員許淑華。（資料照）

2023/11/17 15:26

〔記者楊心慧／台北報導〕美國總統拜登與中國國家主席習近平15日在美國舊金山舉行「拜習會」，此為雙方1年多來首次面對面交談，拜登當面要求習近平尊重台灣選舉。台北市立委參選人、台北市議員許淑華認為，拜登的呼籲證明台灣是世界民主同盟的重要夥伴，更打破台灣部分有心政客意圖透過煽動台海戰爭議題來製造恐慌的野心，她相信追求和平穩定、推動經濟貿易發展、持續深化台灣民主，才是台灣未來最應該追求的目標。

許淑華指出，拜登總統會中強調台海和平穩定的重要性，中國方承諾重啟美中兩國軍方溝通渠道，皆透露美中雙方對於避免戰爭、追求穩定和平的共識，拜登還呼籲務必尊重台灣民主選舉，意味全球通膨與區域戰爭導致的經濟問題有機會出現緩解契機，也打破台灣部分有心政客意圖透過煽動台海戰爭議題來製造恐慌的野心。

許淑華認為，拜登強調「尊重台灣民主選舉」的呼籲中，直接證明中華民國台灣是世界民主同盟的重要夥伴，近來台灣部分政治人物或是名嘴，有的甘願成為中共代理人，有的為了謀求選舉利益或是博取網路聲量，利用片面資訊煽動戰爭恐懼以製造民眾恐慌，並持續用各種卑劣手段妨礙台灣強化國防能力，更有人惡毒地傷害國軍尊嚴。

許淑華批評，他們如此做無非就是想要弱化台灣守護民主自由的能力，但在拜習會後被狠狠打臉，呼籲應該抵制這些惡質政客與跳梁小丑，她相信追求和平穩定、推動經濟貿易發展、持續深化台灣民主，才是台灣未來最應該追求的目標，未來她進入國會，會朝這個方向持續精進。

許淑華強調，選舉剩不到2個月，誰是整天網路上出征的煽動者，誰是理性踏實用心服務的民意代表，差別越來越清晰，倒數2個月，也希望大家繼續理性與穩重的走下去。

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