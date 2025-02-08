爭房引殺機？家產全歸哥哥家 高雄連環殺人案兇嫌狠殺大嫂

凶嫌大嫂黃婦，2024年11月29日中午最後身影現身在前鎮公寓前。（記者蔡清華翻攝）

2025/02/08 10:15

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市分屍案凶嫌張介宗涉殺害3名婦人，被害人包括讓他借屋居住的大嫂，如何能兇殘對親人痛下殺手，讓警方難以置信，調查發現，張嫌年少因重案入獄，上一代家產幾乎全歸大哥，出獄後長年寄人籬下，大哥去年過世後，房產又直接過戶給姪兒，儘管張嫌否認涉案，殺人動機已呼之欲出。

經查，前科累累的張嫌年少時涉搶奪等重罪，被軍法判處無期徒刑，服刑10餘年假釋出獄後和哥哥、嫂嫂一起住在前鎮區公寓，這間公寓早年為其父親所留下，之後登記在哥哥名下，哥哥一家人於楠梓已有房舍，去年5月哥哥因病過世後，前鎮的公寓房產又直接過戶給哥哥的孩子，大嫂雖同意房子持續讓其獨居，但恐讓張嫌心裡頗不是滋味。

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張嫌大嫂搬到楠梓居住後，三不五時就會回來前鎮看看房子，去年11月29日中午最後身影在前鎮公寓前，警方推測，黃姓婦人（大嫂）當時在進屋後可能就慘遭殺害。

去年12月在新北市汐止區工作的張嫌姪兒多日未聯絡到母親，向新北汐止警方報案協尋，後來案轉高雄市楠梓警分局，警方也派員到黃姓婦人楠梓住處查無所獲。

事後，張嫌還故布疑陣，自稱持嫂子住家的鑰匙打不開門，請求警方會同前往開門查看，經雇請鎖匠入門，仍查無黃婦下落。

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