太空中心「三節入軌火箭」模型首度亮相 前進航太國防展

國家太空中心（TASA）入軌火箭模型首度亮相。（國家太空中心提供）

2023/09/14 18:29

〔記者吳柏軒/台北報導〕台北國際航太暨國防工業展今天起到16日在南港展覽館舉行。國家太空中心（TASA）攜手經濟部工業局籌組「Taiwan Space台灣太空形象館」，結合45個國內企業、學術機構及法人，展示衛星及火箭的元件等新興的太空科技，其中，TASA今年正式啟動的入軌火箭計畫中初步設計模型也首度亮相。

太空中心主任吳宗信說，太空科技是我國積極發展的重點項目，TASA持續促進產學研界合作，而台灣太空形象館將有助於串聯產業鏈，建立有效的人脈網絡，期待將台灣太空技術與產品推向國際市場、打入國際供應鏈。

館內展品包含TASA即將升空的獵風者、福衛八號、B5G低軌通訊衛星模型、衛星運載火箭，以及獵風者任務酬載全球定位系統反射訊號接收儀 （GNSS-R）、X頻段發送器、過氧化氫推進元件/次系統、反應輪等43項國產衛星元件與技術，這些自製技術有望協助台灣開啟全球衛星市場的商機。

此外，產學界也加入，如陽明交通大學前瞻火箭研究中心將展示自主研發製造的混合推進火箭。成功大學、淡江大學等也展示科研探空火箭相關成果。業界展示則有，捷揚航電的衛星影像處理單元、鐳洋科技的低軌衛星地面接收設備Tx/Rx陣列天線，創未來科技的出被動射頻偵測器，稜研科技的SWaP-C的電子掃描陣列天線解決方案，以及芳興科技的衛星天線、莘茂的太空產業複合材料，以及台灣太空輻射環境驗測聯盟的能量展示等。

TASA說，明天（15日）舉辦「台灣太空科技發展座談會」與「太空新創商模研討會」，由不同領域專家分享其觀察與見解，促進太空知識分享與產官學界合作。

「Taiwan Space台灣太空形象館」結合45個國內企業、學術機構及法人，展示衛星及火箭的元件等新興的太空科技。（國家太空中心提供）

「Taiwan Space台灣太空形象館」參與台北國際航太暨國防工業展，有助於串聯太空產業鏈，建立有效的人脈網絡，期待將台灣太空技術與產品推向國際市場、打入國際供應鏈。（國家太空中心提供）

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