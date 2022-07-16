北市每年通報電梯受困近500件 建管處升降設備抽查紀錄竟消失

台北市議員耿葳調閱資料發現，北市每年通報消防局的電梯受困案件竟逼近500件，若以每次受困人數平均5人計算，每年恐有2000人受困在電梯內。（示意圖，資料照）

2022/07/16 17:29

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市連鎖KTV今年6月27日發生電梯瞬間下墜，電梯內緊急鈴沒反應，導致電梯內12名消費者受困，被關在電梯內長達40分鐘，台北市議員耿葳調閱資料發現，北市每年通報消防局的電梯受困案件竟逼近500件，若以每次受困人數平均5人計算，每年恐有2000人受困在電梯內，更離譜的是建管處針對北市升降設備抽查紀錄竟消失調不到資料，她痛批建管處明顯失職。

台北市建管處指出，升降設備採三級品管制度，設備管理人每月自行委託廠商定期維護，再由內政部營建署指定檢查機構年度安全檢查及核發使用許可證，最後建管處委託專業檢查電梯機構按月抽驗，北市合格取得使用許可證升降設備共3萬8123台，依中央系統資料庫篩選列管，其中1282台許可證逾期不合格，已委託專業廠商逐案清查並依法處理。

至於升降設備抽查紀錄消失，建管處表示，2020前的抽驗資料，因辦理案件需要，提供檢調單位調查尚未歸還而無法提供，2021年後的抽驗資料，相關統計列表已於7月16日整理完畢，將供議員參考。

耿葳指出，以6月27日的個案為例，KTV業者明知多名消費者被困電梯，該電梯發生瞬間下墜，電梯整體安全狀況難以掌握，加上短時間內無法排除故障，在保障消費者生命安全的前提下，業者為何沒有撥打119向消防局求助，其所在位置只要撥打119，鄰近的消防局龍山分隊前往僅需5分鐘，不至於讓消費者孤立無援受困40分鐘。

耿葳調閱公安申報資料及台北市每年建管處進行升降設備抽驗結果表，建管處卻回覆「2018年及2019年的抽驗資料，因為承辦人過世，無交接所以找不到；2020年的資料被檢調拿走還沒有還，無資料可提供；只剩下2021年的資料還在整理」，她痛批攸關全台北市搭乘升降設備安全的重要抽驗資料居然可以消失，實在太離譜。

耿葳表示，建管處面對自己權管的升降設備業務態度消極、資料與公文書未依規定年限存檔備查，卻不斷把所有無法提供資料的責任通通推給已不在的前承辦人，如此管理方式難怪會造成台北市每年2000人受困電梯的狀況。

耿葳要求建管處，應增納升降設備機電專業人才，並檢討職務誘因；消防局電梯受困救援案件，事後應彙整給升降設備主管機關建管處，以利建管處後續要求升降設備單位進行改善檢討；公共場所遇民眾受困電梯，應制定民眾受困多久無法排除時，即通報119的規範。

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