蓮霧釋迦立院吃播 莊瑞雄、鍾佳濱熱情互餵

今天立院推廣屏東與台東蓮霧與釋迦記者會，民進黨立委鍾佳濱（中）與莊瑞雄（左）互餵萬丹紅豆湯。（記者楊丞彧攝）

2021/12/24 13:43

〔記者楊丞彧／台北報導〕中國以違反國際貿易規則的方式禁止我國蓮霧與釋迦等農產品輸入，民進黨立委莊瑞雄與劉櫂豪今與同黨立委陳明文、蔡易餘、王美惠、邱泰源、江永昌、吳玉琴等人在立法院舉行「屏東、台東產銷履歷蓮霧與鳳梨釋迦推廣行銷」記者會，角逐民進黨下屆屏東縣長黨內初選的莊瑞雄與鍾佳濱更上演互餵劇碼。立法院長游錫堃致詞時呼籲全國民眾，這兩種水果都遭到中國抵制，過年快到了大家相挺一下，讓雙東農民過個好年。

莊瑞雄指出，今年三月中國片面禁止我國鳳梨、芒果、蓮霧等，造成很大衝擊，所以他跟農委會很積極協助農民朋友，積極地行銷，在今年渡過難關，讓農民有更好收益。莊瑞雄呼籲，大家現在吃屏東的蓮霧或是台東鳳梨釋迦一定是正對時，希望集全民之力，讓農民更心安。

劉櫂豪也強調，農民一整年辛勤的種植，結果遭遇到中國以違反貿易規則的手段打壓，所幸在農委會的協助下，無論在加強國內行銷、推廣或是外銷，都已經看到成果。台東跟屏東有最好的農產品，今天就要是要來挺農民，希望透過台灣人的熱情，大家一起幫助農民過一個好年。

農委會主委陳吉仲也提到，中國片面禁止釋迦輸入，劉櫂豪跟他密切熱線反映情況，所以釋迦已經成功外銷，上星期已經賣到日本，加上三千公噸的加工，以及全國全聯、家樂福、全家等通路內銷，這次一定可以挺過難關。

陳吉仲更透露，冷凍鳳梨釋迦在日本上架後，獲得非常好的回饋，最近應該會有重量級日本政界人士，出來幫忙推銷台灣的鳳梨釋迦。農民安心生產，行銷放心交給農委會。而蓮霧的部分，現在已經是國內需求都快無法滿足，而且價錢也很好。陳吉仲也開玩笑地說，莊瑞雄的口才如果上購物頻道，一定對推銷農產品大有幫助。

今天立院推廣屏東與台東蓮霧與釋迦記者會，民進黨立委鍾佳濱（右）與莊瑞雄（左）互餵萬丹紅豆湯。（記者楊丞彧攝）

今天立院推廣屏東與台東蓮霧與釋迦記者會，民進黨立委邱議瑩推銷蓮霧。（記者楊丞彧攝）

今天立院推廣屏東與台東蓮霧與釋迦記者會，民進黨立委王美惠大嗑鳳梨釋迦。（記者楊丞彧攝）

今天立院推廣屏東與台東蓮霧與釋迦記者會，民進黨立委莊瑞雄（左）與劉櫂豪（右）共同呼籲全民一起挺農民，讓農民過個好年。（記者楊丞彧攝）

今天立院推廣屏東與台東蓮霧與釋迦記者會，有意角逐民進黨屏東縣長黨內初選的立委莊瑞雄、鍾佳濱與周春米同框。（記者楊丞彧攝）

今天立院推廣屏東與台東蓮霧與釋迦記者會，民進黨立委總動員站台力挺。（記者楊丞彧攝）

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