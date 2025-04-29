白沙屯媽祖36小時急行軍 朝天宮周邊交管、接駁、休息點一次看

白沙屯媽祖北港進香5月1日出發，3日中午抵達北港，雲林縣府預估湧入70萬人次。（資料照）

2025/04/29 12:28

〔記者黃淑莉／雲林報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香5月1日深夜出發，3日中午抵達北港朝天宮，雲林縣府預估當天有6、70萬人湧入北港，今（29日）公布交通接駁、香燈腳休憩場地、緊急救護等服務措施。

縣府民政處長蕭德恕指出，今年報名香燈腳多達30多萬人，休憩場地規劃，縣府協調育英、僑美、北辰及南陽國小、北港高中、北港農工等校園，3日上午8點至晚間10點開放非教學區，當天同步開放包括北港鎮第二零售市場2樓、北港鎮立游泳池、北港農會、大復戲院，還有北港1911好庫文化產業園區、北港水道頭文化園區及北港遊客中心等地戶外區域，均設有休憩及洗手間，提供香燈腳休息。

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因應人潮湧入市區交通壅塞，嘉義客運、臺西客運及嘉義縣公車處路線，原北港市區站點全數取消，統一改由「北港1911好庫文化園區」上下車；當日北港環鎮接駁巴士暫停服務，增設接駁專車，提供往嘉義高鐵站免費接駁，每15分鐘一班，服務時間為中午12點半到晚上9點；往嘉義火車站為收費接駁，每人每趟50元，服務時間為中午12點到晚上8點半。

雲林縣消防局從早上9點起全面提升緊急救護能量，除北港及鄰近鄉鎮消防分隊加強備勤，加派六合救護隊進駐北港地區支援，在朝天宮周邊設立救護車待命點。

進香隊伍抵達北港時，童綜合醫院及北港媽祖醫院會在朝天宮前、後方各設立一個救護站，另外北港鎮的諸元內科及仁一醫院3日會有半天的門診，為香客提供免費的擦藥、肌樂等痠痛噴劑。仁一醫院也會在門口設立半天的簡易救護站，為參與遶境的民眾提供臨時醫療協助。

衞生局也會發文給轄內6家急救責任醫院預作因應，於突發事件時，提供緊急醫療服務。

白沙屯媽祖5月3日抵北港，雲林縣府預估湧入60萬人，縣府各局處嚴陣以待做好準備迎接。（記者黃淑莉攝）

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