    首頁 > 國際

    共機鎖定日機！日本向北約通報細節 事發地點在「台灣附近」

    2025/12/11 10:21 編譯陳成良／綜合報導
    日本防衛省公布照片，顯示中國殲-16戰機（左）與俄羅斯Tu-95戰略轟炸機（右）9日在日本周邊海域執行聯合巡航。（法新社）

    日本防衛省公布照片，顯示中國殲-16戰機（左）與俄羅斯Tu-95戰略轟炸機（右）9日在日本周邊海域執行聯合巡航。（法新社）

    面對中國與俄羅斯日益升高的軍事挑釁，日本正積極尋求北大西洋公約組織（NATO）的支持。日本防衛省證實，防衛大臣小泉進次郎10日晚間與北約秘書長呂特（Mark Rutte）進行了緊急視訊會議。雙方針對中俄軍機近期的聯合巡航行動表達了「嚴重關切」，小泉更向呂特通報了共軍戰機近期在台灣周邊空域對日本飛機實施「雷達鎖定」的危險舉動。

    據《法新社》報導，這場視訊會議持續約15分鐘。日本防衛省聲明指出：「雙方對此事件（中俄聯合巡航）表達了嚴重關切，並同意彼此保持密切溝通。」

    值得注意的是，小泉進次郎在會中特別向北約秘書長簡報了另1項具高度威脅性的事件。他指出，中國軍機近期在「台灣附近」空域，使用火控雷達鎖定日本戰機。這一動作在軍事上通常被視為攻擊前的最後步驟，極具挑釁意味。

    引發此次高層通話的導火線，是中俄2國於9日執行的聯合空中巡航。2架俄羅斯Tu-95核戰略轟炸機從日本海飛來，與2架中國H-6轟炸機在東海會合，隨後共同執行繞行日本周邊的飛行任務。此舉導致日本與南韓空軍紛紛緊急升空戰機進行攔截監控。

    南韓軍方也證實中俄軍機闖入其防空識別區（KADIZ），並已採取戰術措施應對。對此，北京方面聲稱這是根據「年度合作計畫」進行的演習；莫斯科則形容為持續8小時的「例行演習」。

    分析指出，近期東北亞局勢急遽升溫，與日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事」有關，此言論激怒了北京，被視為近期共軍針對日本採取雷達鎖定及聯合巡航等強硬軍事動作的主要原因。

