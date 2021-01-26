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    首頁　>　臺北市

    民團揭Klook是違法中資 陸委會：未開放中資來台經營旅行社

    陸委會今日表示，政府未開放中資來台經營旅行社，倘Klook、易遊網等公司經查獲係中資違法繞道來台投資旅行社，將由經濟部依兩岸條例第73條、第93條之一等規定裁處，並撤銷許可。（資料照）

    陸委會今日表示，政府未開放中資來台經營旅行社，倘Klook、易遊網等公司經查獲係中資違法繞道來台投資旅行社，將由經濟部依兩岸條例第73條、第93條之一等規定裁處，並撤銷許可。（資料照）

    2021/01/26 20:31

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕公民團體「經濟民主連合」揭發中國攜程網實質控制易遊網旅行社後，今日再於立法院召開記者會，指Klook台灣客路是中國違法來台設立的中資旅行社，要求主管機關投審會應立即開罰，並命其撤資；陸委會今日強調，政府未開放中資來台經營旅行社，倘Klook、易遊網等公司經查獲係中資違法繞道來台投資旅行社，將由經濟部依兩岸條例裁處，並撤銷許可。

    經民連記者會指出，廣受台灣民眾使用的旅遊平台「Klook客路」其實是中資違法來台設立，台灣消費者個資恐有外洩、行蹤被中國掌握、信用卡遭盜刷、政治意向被掌握、社交關係外洩等7大風險。

    台灣公民陣線組織部主任許冠澤直指，台灣客路創辦人王志豪以個人名義來台投資新台幣600萬，沒籌組網路技術團隊，台灣客路網站就是深圳客路的繁體中文版。

    台灣公民陣線秘書長江旻諺表示，深圳客路由北京客路網路科技有限公司100%持股，兩間公司經營者重疊，王志豪是深圳客路得聯合創辦人兼總裁，也是北京客路的董事，且北京客路背後出資者包含中共前總書記江澤民之孫江志成的「博裕資本」，以及中國政協委員沈南鵬旗下的「紅衫資本中國基金」。

    江旻諺指出，在法律上，依據兩岸人民關係條例第73條，大陸地區人民、法人團體、其他機構，或是位於第三地投資的公司，如果沒有台灣政府主管機關的許可，不得在台灣從事投資行為。今天藉由這樣事證向投審會提出檢舉，主管機關應依法命令台灣客路撤資。

    對此，陸委會強調，政府未開放中資來台經營旅行社，倘Klook、易遊網等公司經查獲係中資違法繞道來台投資旅行社，將由經濟部依兩岸條例第73條、第93條之1等規定裁處，並撤銷許可。

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