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    首頁　>　臺北市

    北市府砸7000萬開發APP…69款下架54款 議員批浪費公帑

    吳沛憶以APP「愛台北」為例，停車場查詢功能與停管處「台北好停車」重複，要求市府有所取捨，不是都編列經費維護。（記者楊心慧翻攝）

    吳沛憶以APP「愛台北」為例，停車場查詢功能與停管處「台北好停車」重複，要求市府有所取捨，不是都編列經費維護。（記者楊心慧翻攝）

    2020/11/21 23:59

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲推廣E化，落實「發展智慧城市」施政理念，但台北市議員吳沛憶發現，台北市各局處截至目前共開發69款APP，花費近7000萬元，其中有54款因效益不彰自行下架，總花費近3350萬，她痛批市府浪費公帑，應訂定明確考評機制，確保未來不會浮濫開發APP。

    台北市資訊局表示，市府的APP是各局處因應業務需求開發，由資訊局督導，每年資訊局都會邀請外界的專家、學者參加市府的APP檢核會議，今年則在年底做考評，包含使用率不佳原因、部分APP功能重複可整合等，若APP功能單一就會整合起來下架，節省維護預算。

    吳沛憶表示，據《臺北市政府行動應用軟體（APP）服務發展作業原則》，資訊局作為北市APP主責單位，權責不僅限於資安檢測，每年還應針對功能重複、成效不彰之APP，提出改善建議，但台北市APP卻存在不少問題。

    她指出，台北市各局處花費7000萬元開發69款APP，如今僅剩下15款APP，這15款APP下載率普遍不高、評鑑也有低分的問題。

    吳沛憶以APP「愛台北」為例，裡面的停車場查詢功能，與停管處「台北好停車」重複，市府對此應有所取捨而不是都編列經費維護，裡面的基本介面也存在不少問題，包括首頁按鈕顯示錯誤等，她要求資訊局提出檢討報告，訂定明確考評機制。

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