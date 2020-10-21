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    北市府編列明年局處赴中國預算 議員：疫情不明朗赴中幹嘛？

    柯文哲解釋，先編列預算，不能去會取消，去年編列的也沒想到今年會不能用。（資料照）

    柯文哲解釋，先編列預算，不能去會取消，去年編列的也沒想到今年會不能用。（資料照）

    2020/10/21 16:53

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今天赴台北市議會報告110年度施政計畫及台北市總預算案，議員苗博雅發現，北市府編列明年各局處機關要去中國的預算，金額為1500萬元，她質疑，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不明朗卻編這筆預算很奇怪，也質疑去中國要幹嘛？跟中國交流計劃應通盤徹底務實檢討。另外，議員王鴻薇發現，北市府編列海外出差、參訪的預算，因去年編列的預算，今年受疫情影響延到明年使用，但110年預算竟又有相同預算，讓她痛批預算浮編，柯市長要把螺絲拴緊。

    台北市長柯文哲報告施政計畫及台北市總預算案，議員苗博雅說，柯文哲脫離過去所矜持管理核實的編列精神，但她要提醒柯文哲，現在台灣和中國的關係，已經和他剛當市長時不同，目前國際局勢也在變化，北市府跟中國交流計劃應通盤襯底務實檢討。

    但柯文哲解釋，先編列預算，不能去會取消，去年編列的也沒想到今年會不能用。

    苗博雅說，北市衛生局跟北市聯醫，明年還編列要去中國公共衛生的考察觀摩，是要考察什麼？另外還有地政局出席海峽兩岸學術論壇，她找了一下網路上說城市互相交流大數據，現在天天共擊繞台，我們卻還要分享大數據城市管理，這些計畫現在看來不合適，還有其他計畫分散在各局處底下，希望把這些問題帶回去思考，至少今年審查預算落實檢討跟中國交流計畫實際有沒有必要性。柯文哲則允諾回去各局處檢討一遍。

    另外，王鴻薇也提到，現在受疫情影響，但明年局處卻有很多預算編列都有海外出差、參訪的行程，今年恐全都無法執行，今年誤了拓展觀光，卻編列很多預算到東南亞辦展，這些預算今年有執行嗎？

    柯文哲回答沒有，但劉奕霆則說，用在推廣上，王鴻薇隨即痛批劉奕霆胡說八道，反問他有沒有發包？劉奕霆一度語塞說沒有，王鴻薇批評劉奕霆竟被考倒說不出來，這些案子統統都發包出去，觀傳局用變更契約的方式，緩和後再執行，問有沒有執行竟說沒有，發不發包也不知道，柯市長你們局長連發不發包都不知道，你們在睡覺嗎？

    王鴻薇痛批，觀傳局900多萬都已經發包還延後執行，今年出去的延後到明年，結果現在送的預算，一樣的預算又在編一次，編了又編是怎樣，如果明年疫情好，就可以出去，是要一玩再玩嗎？同樣的預算沒有實施保留到明年是OK的，但明年卻又在編一次，怎麼可以浮編，柯市長你要把螺絲拴緊！

    對此，柯文哲表示，請議員刪掉（指預算）。

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