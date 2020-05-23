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中國強推「港版國安法」 學者：讓台灣人對一國兩制更反感

中國全國人大會議28日將審議「香港版國安法」，台灣智庫諮詢委員董立文強調，香港自由陣地已淪陷，凸顯台灣民主堡壘地位更形重要，台灣一定要守住自由、民主體制。（資料照）

中國全國人大會議28日將審議「香港版國安法」，台灣智庫諮詢委員董立文強調，香港自由陣地已淪陷，凸顯台灣民主堡壘地位更形重要，台灣一定要守住自由、民主體制。（資料照）

2020-05-23 21:52:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國全國人大會議28日將審議「香港版國安法」，台灣智庫諮詢委員董立文強調，香港自由陣地已淪陷，凸顯台灣民主堡壘地位更形重要，台灣一定要守住自由、民主體制。政大公行系主任蘇偉業則認為，加深台灣人對一國兩制的恐懼。

董立文分析，北京認為無法有效處理「反送中」議題，在香港綁手綁腳、無法施展，香港是國際性的都市，必須有法律憑藉，中國只好霸王硬上弓，「立個法丟到香港」，還在香港設立國安機構，也凸顯北京並不相信香港警察。

董立文解釋，中國在香港其實已用過很多國安手段，包括綁架銅鑼灣書店的股東及店長，騷擾、毆打泛民派人士，香港《蘋果日報》遭縱火；一旦「港版國安法」通過後，未來這些手段都會化暗為明，「北京派駐的國安人員自己來幹」。

董立文指出，今年9月將舉行香港立法會選舉，「港版國安法」立法將可阻止泛民派參選，即便泛民派在選舉中大勝，仍須受到國安法規範。而中國批評外來勢力干涉香港，但外國人到香港也受到國安法的管制。香港的國安機關集行政、立法、司法三種權力，變成香港的太上皇。

董立文表示，國安法可以直接在香港執法，已不需「逃犯條例」來「送中」。雖然在「反送中」運動，港府最後撤回「逃犯條例」，而此次香港民陣揚言發起200萬人的抗議，但他相信中國仍會繼續蠻幹下去。

董立文說，在香港失守後，台灣民主堡壘的地位更加重要，台灣應該要強化守護自由、民主體制，因為過去香港眾志秘書長黃之鋒來台曾遭人攻擊，歌手何韻詩、銅鑼灣書店店長林榮基遭潑漆，顯見台灣的自由民主體制已鬆動，政府應該加強補漏。

蘇偉業指出，有關國安立法，從2003年首任特首董建華試圖立法，引起50萬人大遊行，從當時至今，北京一直有立法的討論。而去年「反送中」運動後，更堅定北京的意志，加上美中關係已經沒辦法回頭，北京也不擔心美國取消香港的獨立關稅區。

蘇偉業說，北京強推「港版國安法」，讓台灣人對「一國兩制」更反感，把中國距離越推越遠。至於台灣立「難民法」或修「港澳條例」，恐會觸動兩岸的敏感神經，他認為，政府並不會單獨只看香港問題，而是取決美中台關係。

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