台南民宿達644家 去年營業額逾3億

「台南民宿600+光陰故事」展覽，民宿佈展空間，散發濃濃的懷舊氛圍。（記者蔡文居攝）

2024/09/23 05:30

觀旅局辦民宿600+光陰故事展 吳園藝文中心展出至10月6日

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市獨特的歷史古都氛圍與美食小吃特色，已然成為國內旅遊第一品牌。南市觀旅局統計，台南市民宿今年已突破六百家，而去年的營業額超過三億元。

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台南成全國首個都市民宿聚落

台南市民宿產業在二○二四「臺南四百年」之際迎來新里程碑，民宿家數突破六百家，象徵觀光旅遊產業蓬勃發展。台南市政府與台南市民宿文化發展協會昨天在吳園藝文中心舉辦「台南民宿600+光陰故事」展覽，台南市長黃偉哲偕觀光旅遊局長林國華，與民代及多位業界代表共同為展覽揭幕，展期至十月六日。

觀旅局長林國華表示，自交通部於二○一六年九月公告「台南雙城觀光地區」劃定範圍以來，台南民宿產業快速成長。劃定使區域內適用觀光發展條例，開放民宿設立。經過政府與民間的通力合作，台南成為全國首個都市民宿聚落。

連5年獲全國旅宿評比特優

林國華表示，今年台南市民宿家數已達六百四十四家，旅宿總數則有九百一十家。而民宿從業人數，也從二○一六年十二月的八十三人，到今年八月達到一○八三人；同期間，投資額則由三億元成長到四十二億元。同時曾獲得第十屆全國性「健康城市暨高齡友善城市獎」、二○一九年起連續五年成功塑造民宿品牌及推動民宿經營公約獲交通部觀光署全國旅宿評比特優。

品牌經營故事將分享全國各地

南市民宿文化發展協會理事長周榮棠表示，過去許多民宿因法規限制無法合法經營，自舊城區開放設立以來，民宿登記證從二○一七年二月的六面到今年八月已超過五百面。這一路充滿挑戰，如今已走向成功，協會也將台南民宿品牌經營故事分享至全國各地。

黃偉哲指出，台南的民宿發展是一段光陰的故事。從旅館業、民宿業到餐飲業，攜手推動地方觀光，逐步改變產業結構，為台南帶來繁榮。感謝所有業者的努力，透過合作，打造出台南市的發展新樣貌，也邀請大家一同來探索台南民宿的歷史與風采。

台南市長黃偉哲（左三）偕觀光旅遊局長林國華（左二），與民代及業界代表共同為展覽揭幕。 （記者蔡文居攝）

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