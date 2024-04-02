台南登革熱境外移入+1 查獲陽性孳生源就開罰

衛生局派員完成社區疫調、家戶消毒、活動場域地毯式孳生源清除等防治工作。（衛生局提供）

2024/04/02 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南新增一例登革熱境外移入病例。衛生局表示，四月一日起查獲陽性孳生源即開罰，無改善期，籲新營區忠政里提高警覺，醫師務必加強詢問旅遊史並落實通報。

衛生局表示，台南新增一例登革熱境外移入病例，為今年第四例境外移入，個案住院治療中；已派員完成社區疫調、家戶消毒、活動場域地毯式孳生源清除等防治工作，並針對接觸者做採檢。該案三月廿日自巴西入境，五十多歲女性，廿七日出現發燒、頭痛、下痢等症狀，廿八日至新營區診所就醫，未主動告知旅遊史（TOCC），醫師亦未詢問TOCC，採檢流感快篩為陰性，但未加做登革熱NS1快篩；因症狀持續於卅一日至柳營區醫院求治，經醫師詢問TOCC，並進行登革熱NS1快篩檢驗為陽性，醫院立即通報。卅一日經南市衛生局檢驗中心檢驗結果為PCR陽性。

該民眾病毒血症可傳染期（三月廿六日至四月一日）曾於新營區忠政里、新營區家樂福、新營區大公街黃昏市場活動，防治中心提高防治強度，請新營區忠政里民眾提高警覺，於四月廿七日前發現有登革熱疑似症狀時，請盡速至醫院診所或衛生所進行登革熱NS1快篩。

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