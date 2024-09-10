台南鵝香下營嘉年華9/15登場 千碗鵝肉麵發票換領

台南下營公所、商圈、農會、夜市、營墘休閒農業區、海墘營文化藝術基金會今天為鵝香嘉年華宣傳造勢。（記者楊金城攝）

2024/09/10 20:01

〔記者楊金城／台南報導〕台19甲線台南下營段因鵝肉店林立而有「鵝肉公路」稱呼，鵝香下營商圈嘉年華15日將在下營玄天上帝廟前封街舉辦，行銷下營四寶：白鵝、蠶桑、黑豆、文旦，現場有10家鵝肉攤備妥1000碗鵝肉麵，只要捐10張7至9月發票，就能兌換1碗。

下營區長李宗翰說，舉辦鵝香嘉年華帶動商圈商機、推銷下營特色農產，並讓民眾一起做公益。

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下營公所、商圈、農會、夜市、營墘休閒農業區、海墘營文化藝術基金會今天（10日）為15日鵝香嘉年華宣傳造勢，號召民眾參與，團隊為了下營合作無間。

下營商圈理事長姜丁興指出，包含百家好店、伴手禮協會、有機農特產品、手作活動，搭配15日下營夜市，現場超過250個市集攤位展售美食、伴手禮，民眾只要消費100元即換1張摸彩券，這次祭出多項摸彩品，總值逾15萬元，最大獎是超過15000元的下營農會手工蠶絲被，還有紅包、自行車和各種農特商品。

李宗翰說，鵝香嘉年華安排舞蹈、舞鈴等表演，並舉辦「鵝鄉之星」選拔活動，號召下營學子展現各種才藝，並有觀旅局的「台南400城市食力」專車到場，以3D科技五感美食盛宴，展現台南美食的魅力。

鵝香嘉年華也推出鵝肉300份免費試吃，民眾在華山公益攤位捐5張發票，可換領50元市集抵用券，捐10張發票可換領1張100元鵝香券，可在10家鵝肉攤兌換1碗鵝肉麵，或抵鵝肉消費100元。

下營鵝肉麵。（記者楊金城攝）

下營鵝肉麵好吃。（記者楊金城攝）

鵝香下營商圈嘉年華行銷下營特色商品。（記者楊金城攝）

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